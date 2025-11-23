Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Il dodicesimo turno di Serie A si chiude domani sera alle 20.45 con la sfida tra Sassuolo e Pisa. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre determinate, in un match che promette alta intensità.
Pronostico Sassuolo-Pisa quote
Il Sassuolo sta disputando un grande avvio di stagione: dopo 11 giornate ha raccolto 16 punti e occupa l'ottavo posto in classifica, sostenuto da un buon equilibrio tra produzione offensiva (14 gol segnati) e solidità difensiva (12 subiti). C'è però un dato che può far riflettere in vista della sfida contro i toscani: i neroverdi rendono decisamente meglio lontano dal Mapei, dove hanno conquistato 10 punti, mentre in casa ne sono arrivati solo 6. Dall'altra parte, il Pisa si presenta forte di cinque risultati utili consecutivi - una vittoria e quattro pareggi - che hanno permesso alla squadra di Gilardino di uscire dalla zona retrocessione. L'attacco resta uno dei meno prolifici della Serie A con appena 8 gol segnati, ma emerge un dettaglio interessante: ben 7 di queste reti sono arrivate in trasferta, segnale di una squadra che fuori casa sa essere più incisiva. E nelle quote Sassuolo-Pisa, l'esito GOAL è offerto a:
Pronostico Sassuolo-Pisa: GOAL
Sassuolo Pisa pronostico, i precedenti
I precedenti tra Sassuolo e Pisa sono pochi ma perfettamente in equilibrio. Le due squadre si sono affrontate soltanto 6 volte, e mai in Serie A: il bilancio parla di 2 vittorie a testa e 2 pareggi, con perfetta parità anche nel conto dei gol, 5 per parte. L'ultimo doppio confronto risale alla scorsa stagione di Serie B: all'andata il Pisa vinse in casa 3-1, mentre al ritorno fu il Sassuolo a prendersi la rivincita imponendosi per 1-0.
Pronostico marcatore Sassuolo-Pisa
Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere sicuramente Domenico Berardi. Dal suo ritorno in campo dopo il trauma cranico che lo aveva costretto a lasciare anzitempo la sfida contro la Roma e a saltare l'incontro successivo col Cagliari, l'attaccante neroverde ha cambiato marcia: 3 gol e 1 assist nelle ultime due partite, portando il suo bottino stagionale a 4 reti e 3 assist in 9 presenze. Anche contro il Pisa, Grosso punterà sulla sua pericolosità e sul suo mancino sempre letale per continuare a macinare punti. E nelle scommesse Sassuolo-Pisa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Sassuolo-Pisa: BERARDI SEGNA
Dove vedere Sassuolo-Pisa in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Pisa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 24 novembre alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
