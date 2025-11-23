Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare

Il dodicesimo turno di Serie A si chiude domani sera alle 20.45 con la sfida tra Sassuolo e Pisa. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre determinate, in un match che promette alta intensità.

Pronostico Sassuolo-Pisa quote

Ilsta disputando un grande avvio di stagione: dopo 11 giornate ha raccolto 16 punti e occupa l'ottavo posto in classifica, sostenuto da un buon equilibrio tra produzione offensiva (14 gol segnati) e solidità difensiva (12 subiti). C'è però un dato che può far riflettere in vista della sfida contro i toscani: i neroverdi rendono decisamente meglio lontano dal Mapei, dove hanno conquistato 10 punti, mentre in casa ne sono arrivati solo 6. Dall'altra parte, ilsi presenta forte di cinque risultati utili consecutivi - una vittoria e quattro pareggi - che hanno permesso alla squadra di Gilardino di uscire dalla zona retrocessione. L'attacco resta uno dei meno prolifici della Serie A con appena 8 gol segnati, ma emerge un dettaglio interessante: ben 7 di queste reti sono arrivate in trasferta, segnale di una squadra che fuori casa sa essere più incisiva. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Pisa: GOAL 1.93

Sassuolo Pisa pronostico, i precedenti

I precedenti tra Sassuolo e Pisa sono pochi ma perfettamente in. Le due squadre si sono affrontate soltanto 6 volte, e mai in Serie A: il bilancio parla di 2 vittorie a testa e 2 pareggi, con perfetta parità anche nel conto dei gol, 5 per parte. L'ultimo doppio confronto risale alla scorsa stagione di Serie B: all'andata il Pisa vinse in casa 3-1, mentre al ritorno fu il Sassuolo a prendersi la rivincita imponendosi per 1-0.

Pronostico marcatore Sassuolo-Pisa

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere sicuramente. Dal suo ritorno in campo dopo il trauma cranico che lo aveva costretto a lasciare anzitempo la sfida contro la Roma e a saltare l'incontro successivo col Cagliari, l'attaccante neroverde ha cambiato marcia:, portando il suo bottino stagionale a 4 reti e 3 assist in 9 presenze. Anche contro il Pisa, Grosso punterà sulla sua pericolosità e sul suo mancino sempre letale per continuare a macinare punti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Pisa: BERARDI SEGNA 3.05

Dove vedere Sassuolo-Pisa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 24 novembre alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

