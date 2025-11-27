Domani Como-Sassuolo, i convocati di Fabregas: out Smolcic e quattro infortunati
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida che i lariani giocheranno domani sera contro il Sassuolo in campionato. Assenti, oltre allo squalificato Smolcic, anche Sergi Roberto, Diao, Goldaniga e Dossena per infortunio. Questo l'elenco dei convocati:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
4 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile