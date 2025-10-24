Pronostico Cremonese-Atalanta, Dea favorita ma i grigiorossi sono imbattuti allo Zini

Pronostico Cremonese-Atalanta nettamente in favore dei nerazzurri. Sabato sera allo Zini i bergamaschi cercano una vittoria per interrompere la serie di pareggi e rilanciare la propria corsa in campionato, mentre la squadra di Nicola vuole confermarsi una delle sorprese di questo avvio di stagione.

Pronostico Cremonese-Atalanta quote

L'di Juric arriva da tre pareggi consecutivi, risultati comunque positivi se si considerano gli avversari affrontati - Juventus, Como e Lazio - ma che non bastano per restare agganciati al gruppo in lotta per l'Europa. Serve un salto di qualità per tornare a vincere e ritrovare continuità. Ladi Davide Nicola, invece, può contare su un rendimento casalingo impeccabile: allo Zini è ancora imbattuta. Anche i grigiorossi, però, sembrano aver stretto un patto con il pareggio, quattro nelle ultime cinque gare, con l'unica sconfitta maturata a San Siro contro l'Inter. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Cremonese-Atalanta: GOAL 1.77 info 1.87 info 1.82 info 1.84 info

Cremonese Atalanta pronostico, i precedenti

La storia dei confronti tra Atalanta e Cremonese racconta di un chiaro vantaggio per la Dea. In 43 precedenti ufficiali, i bergamaschi hanno ottenuto 20 vittorie, contro le 9 dei grigiorossi e 14 pareggi. L'ultimo scontro diretto risale alla stagione 2022-23, proprio allo Zini, dove l'Atalanta si impose per 3-1 grazie alle reti di De Roon, Boga e Lookman, mentre per la Cremonese andò a segno Daniel Ciofani su calcio di rigore. Per ritrovare un successo della squadra lombarda bisogna invece tornare indietro di oltre trent’anni, alla stagione 1993-94, quando la Cremonese vinse 2-0.

Pronostico marcatore Cremonese-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci, pronto a riprendersi il centro dell'attacco dopo un lungo stop. "Ero carico e motivato, ora mi sento bene, voglio aiutare la squadra in ogni modo e trovare continuità", ha dichiarato l’attaccante, rientrato in campo per uno spezzone di gara in Champions League contro lo Slavia Praga. L'infortunio l'ha costretto a saltare le ultime sette partite, interrompendo un avvio di stagione promettente: era infatti andato in gol alla prima giornata prima di fermarsi nella successiva. Ora Juric spera di poter contare nuovamente sul suo bomber per ritrovare incisività sotto porta e dare nuova linfa all'attacco nerazzurro. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Atalanta: SCAMACCA SEGNA 2.35 info 2.30 info 2.20 info 2.50 info

Dove vedere Cremonese-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Atalanta è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 25 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

