Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce

Nonostante il digiuno di successi, il pronostico Fiorentina-Udinese pende dalla parte dei padroni di casa, chiamati a sfruttare il fattore campo per invertire la rotta e dare finalmente una svolta al proprio percorso stagionale.

Pronostico Fiorentina-Udinese quote

Laarriva all'appuntamento in piena difficoltà: tre sconfitte nelle ultime tre partite certificano una crisi profonda, con un bilancio stagionale che parla di nove ko, sei pareggi e nessuna vittoria. I numeri sono impietosi anche sul piano realizzativo e difensivo, con appena 12 gol segnati e 26 incassati, peggior differenza reti del campionato. Firenze attende una scossa immediata e per Vanoli questa gara rappresenta davvero l'ultima spiaggia. Di tutt'altro tenore il momento dell', rinvigorita dal successo nell'ultimo turno contro il Napoli, che ha confermato le potenzialità della squadra di Runjaic. I friulani occupano il decimo posto con 21 punti, ma lontano da casa mostrano qualche fragilità: 10 gol subiti in 7 trasferte e due sconfitte nelle ultime tre gare esterne sono dati da non sottovalutare. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Fiorentina-Udinese: GOAL 1.82 info 1.81 info 1.80 info 1.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Fiorentina Udinese pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono storicamente alla Fiorentina, che nei 110 confronti complessivi con l'Udinese vanta un bilancio nettamente favorevole: 55 vittorie viola contro le 26 friulane, con 29 pareggi a completare il quadro. Il divario si amplia ulteriormente se si considerano le sole sfide disputate al Franchi, dove la Fiorentina ha conquistato 37 successi in 55 partite. Tuttavia, il dato recente invita alla prudenza: negli ultimi quattro scontri diretti giocati a Firenze, i viola hanno raccolto una sola vittoria, a fronte di due sconfitte e un pareggio, un trend poco confortante per il pubblico di casa.

Pronostico marcatore Fiorentina-Udinese

La rinascita della Fiorentina passa inevitabilmente anche dal rendimento di. Rimasto a riposo per gran parte della sfida di Conference League persa a Losanna, l'attaccante azzurro è pronto a riprendersi il centro dell'attacco nella gara di domenica. Dopo una stagione in cui aveva stupito tutti, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, Kean sta vivendo un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative, lontano parente del giocatore ammirato fino a pochi mesi fa. La sfida contro l'Udinese potrebbe però rappresentare l'occasione giusta per il rilancio: un avversario che gli porta buoni ricordi, visto che contro i friulani ha trovato il gol nelle ultime due partite, e una Fiorentina che ha bisogno, ora più che mai, dei suoi colpi per tornare ad esultare. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Udinese: KEAN SEGNA 2.80 info 2.28 info 2.40 info 2.95 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 21 dicembre alle 18:00 all'Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: