Serie A, 16ª giornata LIVE: De Rossi con Vitinha-Colombo, Scamacca dal 1'
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 16ª giornata di Serie A:
LAZIO-CREMONESE 0-0 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (37’ st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (19’ st Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (19’ st Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Sarri
CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (24’ st Ceccherini); Barbieri (43’ st Floriani Mussolini), Bondo, Grassi (24’ st Vandeputte), Johnsen (31’ st Zerbin), Pezzella; Bonazzoli (31’ st Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola
Le pagelle di Lazio-Cremonese 0-0 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
JUVENTUS-ROMA 2-1 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 44’ Conceicao (J), 70’ Openda (J), 75’ Baldanzi (R)
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61’ Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (89’ Kostic); Conceicao (61’ Zhegrova), Yildiz (89’ Miretti); Openda (82’ David). A disposizione: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Rensch; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé (56’ Baldanzi), Pellegrini (52’ Bailey) (73’ El Shaarawy); Dybala (56’ Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
Le pagelle di Juventus-Roma 2-1 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
CAGLIARI-PISA 2-2 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 45' rig. Tramoni (P), 14' st Folorunsho (C), 26' st Kilicsoy (C), 45' st Moreo (P)
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Mina, Obert (1' st. Idrissi); Palestra, Deiola, Adopo (10' st Zappa), Gaetano, Folorunsho (18' st Mazzitelli); Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Borrelli, Pavoletti, Trepy. All.: Pisacane
PISA (3-5-2): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Moreo, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino
Le pagelle di Cagliari-Pisa 2-2 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
SASSUOLO-TORINO - Le formazioni ufficiali (segui la partita live su TMW)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Volpato, Cheddira, Lauriente. Allenatore: Grosso.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Maripan; Lazaro, Vlasic, Asllani, Gineitis, Pedersen; Adams, Zapata. Allenatore: Baroni.
----------------------------------------------------------------------------------
FIORENTINA-UDINESE - Domenica 21 dicembre ore 18
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Fagioli, Mandragora, Kouame; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
----------------------------------------------------------------------------------
GENOA-ATALANTA - Domenica 21 dicembre ore 20.45
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
----------------------------------------------------------------------------------
NAPOLI-PARMA - Mercoledì 14 gennaio ore 18.30
INTER-LECCE - Mercoledì 14 gennaio ore 20.45
HELLAS VERONA-BOLOGNA - Giovedì 15 gennaio ore 18.30
COMO-MILAN - Giovedì 15 gennaio ore 20.45