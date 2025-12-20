Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata

Dopo aver subito la prima sconfitta dall'arrivo di De Rossi in panchina, il Genoa è chiamato ad una prova di carattere per rimettersi subito in carreggiata. Al Ferraris arriva però un'Atalanta in grande condizione.

Pronostico Genoa-Atalanta quote

Ildi De Rossi, nelle ultime tre gare casalinghe, ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta: un bottino che in ottica salvezza potrebbe non bastare, ma che certifica una crescita evidente sul piano dell'atteggiamento e della pericolosità offensiva. L'impronta dell'allenatore romano si è vista soprattutto in attacco, con cinque gol segnati nelle ultime tre partite e una squadra tornata a giocare con maggiore coraggio. Segnali positivi anche per l'di Palladino, che con due vittorie nelle ultime tre gare è tornata a guardare con interesse alla zona Europa: il sesto posto occupato dal Bologna dista sei punti e non appare irraggiungibile. Resta però il nodo delle trasferte, terreno scivoloso per i nerazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive lontano da casa in campionato. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Genoa Atalanta pronostico, i precedenti

I precedenti tra Genoa e Atalanta raccontano di un confronto storicamente molto equilibrato. Nei 108 incroci complessivi, il bilancio è quasi in perfetta parità: 39 vittorie per i rossoblù, 38 per l'Atalanta e 31 pareggi. Un equilibrio che però si spezza se si guarda alle sfide più recenti disputate al Ferraris, dove a sorpresa il Grifone ha faticato. Nelle ultime cinque gare casalinghe contro i nerazzurri, infatti, è stata l'Atalanta a dettare legge, con quattro successi e un pareggio, a conferma di un trend recente che non sorride al Genoa.

Pronostico marcatore Genoa-Atalanta

Tra i possibili protagonisti dispicca senza dubbio il nome di. L'attaccante nerazzurro sta attraversando un momento di forma eccellente, come testimoniano i quattro gol messi a segno nelle ultime tre partite, segnali chiari di un ritorno ai suoi livelli dopo mesi condizionati dagli infortuni. Per Scamacca sarà anche una sfida dal sapore speciale: con la maglia del Genoa ha collezionato 26 presenze nella stagione 2020-21, realizzando 8 reti. Con il Mondiale alle porte e la volontà di riconquistare un posto in Nazionale, l'ex Sassuolo e West Ham sembra deciso a non fermarsi proprio ora. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Genoa-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 21 dicembre alle 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

