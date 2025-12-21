Nella Capitale non si fa gol. Il Corriere di Roma: "Giallorossi attacco flop; Lazio non sa segnare"

L’edizione romana odierna del Corriere della Sera dedica l’apertura alle partite disputate ieri da Lazio e Roma. I biancocelesti sono scesi in campo allo stadio Olimpico contro la Cremonese, mentre la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha affrontato la Juventus all’Allianz Stadium.

A inaugurare il programma è stata la Lazio, che davanti al proprio pubblico non è andata oltre il pareggio a reti inviolate contro la Cremonese. Il match ha offerto poche occasioni degne di nota ai tifosi presenti: le più importanti sono arrivate entrambe nel secondo tempo, una per parte. In avvio di ripresa Vari manca il gol di testa, mentre nei minuti finali Ceccherini viene espulso per un fallo su Cancellieri lanciato in contropiede. Dalla successiva punizione nasce l’occasione per Cataldi, che però calcia di poco sopra la traversa.

Arriva invece la terza sconfitta in quattro gare per la Roma, superata 2-1 dalla Juventus all’Allianz Stadium nel confronto diretto valido per la corsa alla Champions League. A sbloccare il risultato è Conceição, a segno nel finale del primo tempo. Nella seconda frazione la Juventus prende il controllo della partita e allunga grazie alla prima rete stagionale di Openda. Nel finale Baldanza prova a rendere il passivo meno pesante, ma il suo gol non è sufficiente a evitare la sconfitta. Con questo successo, i bianconeri si portano a una sola lunghezza di distanza proprio dai giallorossi.