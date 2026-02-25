Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Juventus Galatasaray

Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera la Juventus ospita il Galatasaray per la gara di ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il pesante 5-2 incassato all'andata, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a una vera impresa per riaprire il discorso qualificazione. La montagna da scalare è ripida, ma il tecnico toscano ha suonato la carica alla vigilia: «Insieme al nostro pubblico ci proveremo fino alla fine».

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Galatasaray, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Galatasaray.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Galatasaray: 2-0
snai9.70info
netwin9.75info
admiralbet10.00info
eurobet9.60info
Quote risultato esatto Juventus-Galatasaray, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Galatasaray più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 2-1. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. Alla luce di quanto visto nella gara d'andata e dello stato di forma delle due squadre, molti scommettitori ritengono che la Juventus, spinta dal proprio pubblico, possa riuscire a imporsi contro il Galatasaray. Una vittoria che salverebbe l'orgoglio, ma che non basterebbe a ribaltare il pesante 5-2 maturato all'andata.

Pronostico risultato esatto Juventus-Galatasaray: 2-1
netbet8.75info
betflag8.50info
starcasino8.50info
bet3658.50info
Quote risultato esatto Juventus-Galatasaray, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Galatasaray è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le scelte degli scommettitori sembrano muoversi in un'unica direzione ben precisa: la vittoria della Juventus. In alcuni scenari, tuttavia, il margine potrebbe non essere sufficiente per ribaltare completamente il risultato dell'andata, rimandando il discorso qualificazione ai tempi supplementari.

Juventus-Galatasaray quote risultato esatto: 2-0/3-0/4-0
leovegas4.39info
bwin4.25info
marathonbet4.19info
lottomatica4.55info
