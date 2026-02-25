Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia

Lo Stadio Dall'Ara si prepara a vivere una notte storica. Dopo il prezioso successo conquistato in Norvegia, il Bologna torna davanti al proprio pubblico per completare l'opera contro il Brann e inseguire un traguardo che manca da oltre un quarto di secolo.

Pronostico Bologna-Brann quote

Ildi Vincenzo Italiano è in netta crescita: lunedì contro l'Udinese è arrivata la terza vittoria consecutiva, nonché il primo successo casalingo dopo quasi tre mesi. Segnali chiari di una squadra che ha ritrovato fiducia, equilibrio e continuità proprio nel momento più delicato della stagione. Sul fronte opposto, ilsi presenterà al Dall'Ara con il vantaggio di una condizione fisica teoricamente migliore, potendo sfruttare la pausa del campionato norvegese per concentrarsi esclusivamente sull'Europa. Tuttavia, i numeri lontano da casa non sorridono alla formazione di Alexandersson: nelle ultime 4 trasferte di Europa League sono arrivati due pareggi e due sconfitte, con appena due gol segnati e quattro subiti. E nelle, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Bologna-Brann: 1 1.43 info 1.44 info 1.44 info 1.41 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Bologna Brann pronostico, i precedenti

Quella di giovedì sera sarà appena il terzo confronto assoluto tra Bologna e Brann, un incrocio dunque ancora tutto da scrivere. Prima della gara d'andata in Norvegia, l'unico precedente risaliva alla fase a gironi di questa stessa edizione di UEFA Europa League, quando al Dall'Ara le due squadre non andarono oltre lo 0-0. Una partita particolare, segnata dall'espulsione di Lykogiannis dopo pochi minuti, che costrinse i rossoblù a giocare per oltre ottanta minuti in inferiorità numerica, riuscendo comunque a difendere il risultato con carattere e compattezza.

Pronostico marcatore Bologna-Brann

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Brann potrebbe esserci. Tornato al gol nell'ultima gara contro l'Udinese, l'esterno offensivo ha interrotto un digiuno che durava dalla sfida europea di inizio dicembre contro il Celta Vigo. La sua qualità, unita all'esperienza internazionale maturata negli anni, potrà rappresentare un valore aggiunto importante per la squadra di Vincenzo Italiano, soprattutto in una notte da dentro o fuori dove personalità e freddezza possono fare la differenza. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bologna-Brann: BERNARDESCHI SEGNA 2.88 info 3.50 info 2.80 info 2.66 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Bologna-Brann in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 26 febbraio alle 21:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: