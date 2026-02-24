Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium

Dopo il pesantissimo 5-2 incassato a Istanbul, servirà un'impresa ai limiti del possibile alla Juventus. I bianconeri si preparano a vivere una notte da dentro o fuori: domani alle 21.00 allo Stadium arriva il Galatasaray, forte di un vantaggio che sembra aver già chiuso il discorso qualificazione.

Pronostico Juventus-Galatasaray quote

Laarriva all'appuntamento con numeri preoccupanti. Per ribaltare l'andata servirà vincere con almeno tre gol di scarto, una vera impresa, resa ancora più complicata dalle quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. Un dato che fotografa un momento delicato. L'unico segnale incoraggiante arriva però dalle ultime notti europee a Torino, dove i bianconeri hanno superato sia il Benfica sia il Pafos senza subire reti, dimostrando solidità e compattezza davanti al proprio pubblico. Il, dal canto suo, è reduce dalla seconda sconfitta stagionale in Super Lig, capace di interrompere una striscia positiva di otto vittorie e due pareggi. Anche il rendimento europeo lontano da casa non convince: i turchi hanno infatti perso le ultime due gare esterne di Champions League senza riuscire a trovare la via del gol. E nelle, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Juventus-Galatasaray: 1X Bookmaker standard new 1.15 1.15 info 1.15 8.00 info 1.10 1.10 info 1.13 1.13 info

Juventus Galatasaray pronostico, i precedenti

Sono sette i precedenti tra Juventus e Galatasaray, con un bilancio che pende in favore degli ospiti: tre pareggi, tre successi dei turchi e una sola vittoria bianconera. Tolta la gara d'andata, l'incrocio più recente resta l'1-0 del 2013 a favore del Gala, un risultato che costò l'eliminazione dalla Champions alla squadra allora guidata da Antonio Conte. L'unico successo juventino contro i turchi risale invece alla stagione 2003/04, sempre in Champions, quando i bianconeri si imposero 2-1 davanti al proprio pubblico.

Pronostico marcatore Juventus-Galatasaray

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Galatasaray potrebbe esserci. Dopo aver saltato l'andata contro il Galatasaray e la gara contro il Como in campionato, l'attaccante canadese è pronto a tornare in campo dal primo minuto nella gara di domani sera. L'ex Lille ha segnato due gol nelle ultime due gare interne di Champions e nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Galatasaray: DAVID SEGNA 2.00 info 2.00 info 2.00 info 1.88 info

Dove vedere Juventus-Galatasaray in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 25 febbraio alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

