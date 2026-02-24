Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium

Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo StadiumTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo il pesantissimo 5-2 incassato a Istanbul, servirà un'impresa ai limiti del possibile alla Juventus. I bianconeri si preparano a vivere una notte da dentro o fuori: domani alle 21.00 allo Stadium arriva il Galatasaray, forte di un vantaggio che sembra aver già chiuso il discorso qualificazione.

Pronostico Juventus-Galatasaray quote


La Juventus arriva all'appuntamento con numeri preoccupanti. Per ribaltare l'andata servirà vincere con almeno tre gol di scarto, una vera impresa, resa ancora più complicata dalle quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. Un dato che fotografa un momento delicato. L'unico segnale incoraggiante arriva però dalle ultime notti europee a Torino, dove i bianconeri hanno superato sia il Benfica sia il Pafos senza subire reti, dimostrando solidità e compattezza davanti al proprio pubblico. Il Galatasaray, dal canto suo, è reduce dalla seconda sconfitta stagionale in Super Lig, capace di interrompere una striscia positiva di otto vittorie e due pareggi. Anche il rendimento europeo lontano da casa non convince: i turchi hanno infatti perso le ultime due gare esterne di Champions League senza riuscire a trovare la via del gol. E nelle quote Juventus-Galatasaray, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Juventus-Galatasaray: 1X
Bookmakerstandardnew
bet3651.151.15info
admiralbet1.158.00info
betflag1.101.10info
vincitu1.131.13info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.025 euro, con 25€ senza depositoinfo
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Juventus Galatasaray pronostico, i precedenti


Sono sette i precedenti tra Juventus e Galatasaray, con un bilancio che pende in favore degli ospiti: tre pareggi, tre successi dei turchi e una sola vittoria bianconera. Tolta la gara d'andata, l'incrocio più recente resta l'1-0 del 2013 a favore del Gala, un risultato che costò l'eliminazione dalla Champions alla squadra allora guidata da Antonio Conte. L'unico successo juventino contro i turchi risale invece alla stagione 2003/04, sempre in Champions, quando i bianconeri si imposero 2-1 davanti al proprio pubblico.

Pronostico marcatore Juventus-Galatasaray


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Galatasaray potrebbe esserci Jonathan David. Dopo aver saltato l'andata contro il Galatasaray e la gara contro il Como in campionato, l'attaccante canadese è pronto a tornare in campo dal primo minuto nella gara di domani sera. L'ex Lille ha segnato due gol nelle ultime due gare interne di Champions e nelle scommesse Juventus-Galatasaray, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Galatasaray: DAVID SEGNA
snai2.00info
netwin2.00info
eurobet2.00info
williamhill1.88info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Juventus-Galatasaray in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Galatasaray è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 25 febbraio alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Prime Video o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Juventus, Spalletti: "Insieme al nostro pubblico ci proveremo fino alla fine" Juventus, Spalletti: "Insieme al nostro pubblico ci proveremo fino alla fine"
Juventus, Kelly: "Sarà difficile ma dobbiamo fare una partita di alto livello" Juventus, Kelly: "Sarà difficile ma dobbiamo fare una partita di alto livello"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Quote risultato esatto Atalanta Napoli Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions