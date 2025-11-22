Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista

Pronostico Cremonese-Roma nettamente a favore degli ospiti. I giallorossi, in testa alla classifica insieme all'Inter, arrivano a Cremona con l'obiettivo di mettere pressione ai nerazzurri in vista del derby di Milano in programma alle 20.45.

Pronostico Cremonese-Roma quote

Laarriva al match dopo due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali particolarmente pesante contro il Pisa, che hanno rallentato il passo dei lombardi. Nonostante ciò, l'ottimo avvio di stagione permette alla squadra di Nicola di mantenere ancora l'11esima posizione con 14 punti in undici partite, frutto di 12 gol realizzati e 13 subiti. Dall'altra parte, laguida la classifica con 24 punti soprattutto grazie alla sua solidità difensiva: 12 gol fatti, come la Cremonese, ma appena 5 subiti, miglior difesa del campionato. Anche lontano dall'Olimpico i giallorossi confermano la loro forza e, con 12 punti raccolti, sono la miglior squadra per rendimento in trasferta. E nelleoffre un'interessante quota maggiorata:

Pronostico Cremonese-Roma: X2 + KONE AMMONITO 5.25 info 16.00 info 5.25 info 5.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cremonese Roma pronostico, i precedenti

Nei 18 precedenti ufficiali tra, i giallorossi conducono il bilancio con 12 vittorie, contro le 4 dei lombardi e 2 pareggi. Tuttavia, a sorpresa,, dimostrando di non essere un avversario semplice da affrontare. Nella stagione 2022/23, l'ultima in cui le due squadre si sono incrociate in Serie A, allo Zini i grigiorossi si imposero 2-1 grazie alle reti di Tsadjout e Ciofani, mentre Spinazzola segnò per la Roma. L'ultima vittoria dei giallorossi in trasferta risale al 1995, ultimo confronto prima che le due squadre tornassero a sfidarsi nella stagione 22/23.

Pronostico marcatore Cremonese-Roma

Alla Roma continua la maledizione dei numeri 9: dopo 11 giornate, sono appena tre le reti messe a segno dagli attaccanti di Gasperini (due Dovbyk, uno Dybala e ancora nessuna per Ferguson). Nonostante le difficoltà del reparto offensivo, i giallorossi potranno contare su giocatori ritrovati come, match-winner dell'ultima sfida contro l'Udinese. Il centrocampista italiano, che in estate era dato per partente, ha segnato due gol nelle ultime due partite giocate e punta a proseguire questa striscia positiva anche a Cremona. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cremonese-Roma: PELLEGRINI SEGNA 3.65 info 4.00 info 3.25 info 3.65 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Cremonese-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 23 novembre alle 15:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: