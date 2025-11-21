Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone

Pronostico Cagliari-Genoa molto incerto. Dopo la pausa nazionali, la Serie A riaccende i riflettori e riparte con la dodicesima giornata: ad aprire il programma è la sfida delle 15 all'Unipol Domus.

Pronostico Cagliari-Genoa quote

Ilarriva da un periodo complicato: solo due punti nelle ultime cinque gare, frutto dei pareggi contro Verona e Como, a cui si aggiungono tre sconfitte che hanno incrinato quanto di buono mostrato in avvio di stagione. Le difficoltà si sono accentuate soprattutto davanti al pubblico di casa, dove i rossoblù hanno appunto incassato tre ko consecutivi. Dall'altra parte il cambio in panchina sembra aver dato nuova linfa al: l'esonero di Vieira ha portato una scossa immediata, confermata dai quattro punti raccolti nelle ultime due uscite. Un segnale incoraggiante, ma che ora necessita di conferme per tentare con decisione la risalita e provare a mettere alle spalle la zona retrocessione. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Cagliari-Genoa: GOAL 2.10 info 2.13 info 2.10 info 2.13 info

Cagliari Genoa pronostico, i precedenti

La storia dei confronti tra Cagliari e Genoa racconta un equilibrio quasi perfetto: 78 precedenti complessivi, con 28 vittorie per parte e 22 pareggi. Il quadro cambia però quando ci si concentra sulle sfide in Sardegna, dove il fattore campo ha spesso inciso in modo netto: in 40 partite il Cagliari ha ottenuto 22 successi, contro gli 8 del Genoa e i 10 pareggi. Nonostante ciò, la storia recente sorride ai rossoblù ospiti: nelle ultime cinque trasferte alla Unipol Domus il bilancio parla di due pareggi, due vittorie e una sola sconfitta. L'ultimo incrocio in assoluto risale alla passata stagione e si chiuse sull'1-1, con reti di Viola e Cornet.

Pronostico marcatore Cagliari-Genoa

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere, che dopo un lungo digiuno sembra essersi finalmente sbloccato. Ci sono volute undici giornate, ma nell'ultima sfida l'attaccante italiano di proprietà del Milan ha trovato un gol che sa di liberazione e che potrebbe rappresentare la svolta della sua stagione. De Rossi spera di poter contare su un centravanti ritrovato, capace di incidere come già fece lo scorso anno contro il Cagliari, quando con la maglia dell'Empoli siglò una delle reti decisive nel 2-0 esterno dei toscani. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Cagliari-Genoa: COLOMBO SEGNA 3.95 info 4.10 info 4.00 info 3.80 info

Dove vedere Cagliari-Genoa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 22 novembre alle 15:00 alla Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

