Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 18.00 il Franchi sarà teatro di Fiorentina-Juventus, una sfida che va ben oltre la semplice conquista dei tre punti. Una rivalità storica, intensa, che si accende ulteriormente alla luce del delicato momento di entrambe le squadre in questa fase della stagione. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Fiorentina-Juventus: 1-2
snai9.00info
admiralbet9.25info
williamhill8.60info
eurobet9.00info
Quote risultato esatto Fiorentina Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Fiorentina-Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Nelle ultime cinque sfide giocate al Franchi le due squadre hanno già pareggiato due volte, entrambe con questo stesso risultato. La voglia di riscatto della Fiorentina e le difficoltà della Juventus a trovare ritmo potrebbero rendere nuovamente plausibile un pareggio con gol, confermando così le attese degli appassionati e dei tifosi.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Juventus: 1-1
vincitu6.40info
netbet6.40info
starcasino6.00info
betflag6.00info
Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Fiorentina-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso l'esito scelto suggerisce una gara comunque tesa, con entrambe le squadre determinate a non commettere errori. Ma è anche vero che si tratta di un appuntamento che negli anni ha regalato diverse sorprese (non ultima la netta vittoria per 3-0 della scorsa stagione). Al Franchi, tra Fiorentina e Juventus, tutto può succedere.

Fiorentina-Juventus quote risultato esatto: 2-2/2-3/3-2/3-3
goldbet8.20info
starvegas8.65info
marathonbet7.81info
bwin7.50info
