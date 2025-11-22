Quote risultato esatto Fiorentina Juventus

Questa sera alle 18.00 il Franchi sarà teatro di Fiorentina-Juventus, una sfida che va ben oltre la semplice conquista dei tre punti. Una rivalità storica, intensa, che si accende ulteriormente alla luce del delicato momento di entrambe le squadre in questa fase della stagione. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Fiorentina-Juventus: 1-2 9.00 info 9.25 info 8.60 info 9.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Fiorentina Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del. Nelle ultime cinque sfide giocate al Franchi le due squadre hanno già pareggiato due volte, entrambe con questo stesso risultato. La voglia di riscatto della Fiorentina e le difficoltà della Juventus a trovare ritmo potrebbero rendere nuovamente plausibile un pareggio con gol, confermando così le attese degli appassionati e dei tifosi.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Juventus: 1-1 6.40 info 6.40 info 6.00 info 6.00 info

Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso l'esito scelto suggerisce una gara comunque tesa, con entrambe le squadre determinate a non commettere errori. Ma è anche vero che si tratta di un appuntamento che negli anni ha regalato diverse sorprese (non ultima la netta vittoria per 3-0 della scorsa stagione). Al Franchi, tra Fiorentina e Juventus, tutto può succedere.

Fiorentina-Juventus quote risultato esatto: 2-2/2-3/3-2/3-3 8.20 info 8.65 info 7.81 info 7.50 info

