Cremonese-Roma, le probabili formazioni: sulla trequarti ci sono Soule e Pellegrini

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Roma (Domenica 23 novembre, ore 15.00, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Mister Davide Nicola nel suo consueto 3-5-2 punta su Audero tra i pali, mentre in difesa ci sono Terracciano, Baschirotto e capitan Bianchetti. A centrocampo sono ancora out Zerbin e Grassi: spazio dunque a Barbieri e Pezzella sulla fasce, in mezzo Bondo con Payero e Vandeputte ai lati. In avanti Vardy è ormai insostituibile: per giocare al suo fianco è ballottaggio tra Vazquez e Bonazzoli.

Come arriva la Roma

Nella sfida delicatissima sul campo della Cremonese, Gasperini è pronto a confermare il suo consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà ancora Svilar, protetto dal terzetto difensivo formato da Mancini, Ndicka e Hermoso, chiamati a dare solidità come fatto nelle ultime uscite prima della sosta. Sulle fasce agiranno Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo toccherà a Koné e Cristante garantire equilibrio, contrasti e qualità nel possesso. Sulla trequarti spazio alla qualità di Soulé e di Pellegrini, incaricati di creare occasioni e di supportare l’unica punta. Con Dybala e Dovbyk ancora indisponibili, il tecnico sta valutando l’ipotesi di schierare dal primo minuto uno tra Ferguson e Bailey, entrambi desiderosi di ritagliarsi un ruolo centrale ma con l’irlandese favorito sul giamaicano. Resta sullo sfondo anche l’impiego di Baldanzi da falso nove, soluzione già provata con buoni segnali nello spezzone finale contro l’Udinese. (da Roma, Marco Campanella)