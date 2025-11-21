Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi

Sabato alle 15 il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà Udinese-Bologna. I felsinei vogliono confermare il loro momento positivo contro un'Udinese desiderosa di continuare a fare punti tra le mura amiche.

Pronostico Udinese-Bologna quote

L'Udinese arriva al match forte di 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare casalinghe, risultati che hanno permesso ai bianconeri di risalire fino al decimo posto in classifica. La squadra di Runjaic ha ceduto solo contro le big del campionato, come Roma e Juventus (in trasferta), mentre l'unica a sbancare il Bluenergy Stadium è stato il Milan. Anche il Bologna attraversa un momento di grande entusiasmo, dopo la sorprendente vittoria per 2-0 contro il Napoli. Lontano dal Dall'Ara, i rossoblù hanno collezionato due successi e due pareggi nelle ultime quattro trasferte, confermando un rendimento in costante crescita che li rende avversari temibili anche lontano da casa.

Udinese Bologna pronostico, i precedenti

I precedenti traraccontano di un equilibrio storico: sui 95 incontri totali, i rossoblù guidano con 35 vittorie contro le 32 dei bianconeri, mentre i pareggi sono 28. Negli ultimi tre scontri diretti non si è mai registrata una vittoria, con i match conclusisi sempre in parità. L'ultima affermazione dell'Udinese risale alla stagione 2023/24, quando in casa i bianconeri si imposero con un netto 3-0 grazie alle reti di Pereyra, Lucca e Payero. Nella stagione precedente, però, era stato il Bologna a trionfare con lo stesso punteggio, firmato da Posch, Moro e Barrow. Nonostante ciò, Udine resta un terreno complicato per i rossoblù: nelle ultime dieci trasferte qui hanno vinto una sola volta, collezionando sei sconfitte e tre pareggi.

Pronostico marcatore Udinese-Bologna

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere Castro. L'attaccante del Bologna ha segnato 3 gol nelle ultime 2 trasferte dei rossoblù, confermandosi tra gli uomini più in forma a disposizione di Vincenzo Italiano. Tuttavia, la sua leadership potrebbe essere in discussione: Immobile scalpita in panchina al rientro dopo quasi tre mesi di infortunio e Dallinga, autore del gol contro il Napoli nell'ultima partita prima della sosta, reclama più minutaggio. Per ribadire la sua titolarità, Castro avrà bisogno di offrire una super prestazione.

Dove vedere Udinese-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 22 novembre alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

