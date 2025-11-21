Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona

Il pronostico Napoli-Atalanta pende leggermente dalla parte degli azzurri, chiamati a reagire dopo le polemiche seguite alla sconfitta di Bologna.

Pronostico Napoli-Atalanta quote

Ilarriva dalla terza sconfitta in campionato, la seconda nelle ultime cinque gare, un rendimento che è costato la vetta della classifica e ha fatto scivolare gli azzurri al quarto posto. Il clima interno resta teso con anche Conte al centro delle polemiche, ma il Maradona può diventare la chiave per ripartire: nelle sette uscite stagionali tra le mura amiche sono arrivate cinque vittorie e due pareggi. L', invece, spera di voltare pagina. Raffaele Palladino debutta in una sfida tutt'altro che semplice dopo una serie negativa fatta di cinque pareggi e due sconfitte che è costata il posto a Juric. E nelleoffre un'interessante quota maggiorata per l'esito OVER 0,5::

Napoli Atalanta pronostico, i precedenti

La storia dei precedenti traracconta di una sfida tradizionalmente a favore degli azzurri, con 124 confronti totali che vedono i partenopei in vantaggio grazie a 54 vittorie, contro le 35 dei bergamaschi e altrettanti pareggi. Eppure, è il recente passato a destare qualche preoccupazione:, segnando 9 reti e subendone appena 2. Un dominio recente che rende la sfida di sabato sera ben più complicata di quanto suggeriscono le statistiche generali e che aumenta la pressione sulla squadra di Conte. L'ultima gioia interna del Napoli risale alla stagione 2022/23, quando Kvaratskhelia e Rrahmani firmarono il 2-0 che riportò il sorriso al pubblico azzurro.

Pronostico marcatore Napoli-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca, autentico incubo del Napoli. L'attaccante nigeriano ha infatti realizzato, la sua vittima preferita (al pari di Fiorentina ed Empoli). Negli ultimi due scontri diretti ha timbrato il cartellino per tre volte con l'ultima apparizione al Maradona che resta indimenticabile per i tifosi bergamaschi: una doppietta spettacolare che spianò la strada al 3-0 finale dell'Atalanta. Quest'anno Lookman sta faticando a decollare, con appena una rete nelle prime sette uscite di campionato, ma Palladino conta proprio sul suo talento per risollevare la Dea e provare a fare male ancora una volta alla difesa partenopea. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 22 novembre alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

