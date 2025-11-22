Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Napoli Atalanta

Quote risultato esatto Napoli AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 20.45 il Maradona ospiterà Napoli-Atalanta, una sfida ad altissima tensione con due squadre alla ricerca di riscatto dopo risultati deludenti. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Atalanta: 1-1
vincitu6.10info
starcasino5.60info
betflag5.90info
netbet6.15info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Napoli Atalanta, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Atalanta più giocato online. Si tratta della vittoria degli azzurri per 1-0. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato perché continuano a riporre fiducia nel lavoro di Antonio Conte. Dopo il ko di Bologna e le polemiche che ne sono derivate, il tecnico salentino è chiamato ad una risposta forte e potrebbe riuscire ad ottenere il massimo dai suoi uomini proprio in una serata così delicata. Per di più, di fronte ci sarà un'Atalanta reduce da un periodo tutt'altro che semplice e alle prese con un cambio in panchina avvenuto da pochi giorni.

Pronostico risultato esatto Napoli-Atalanta: 1-0
netwin7.75info
bet3657.50info
admiralbet7.60info
leovegas7.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Napoli-Atalanta, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Napoli-Atalanta è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso l'esito scelto suggerisce una gara imprevedibile, in cui tutto può accadere. Alla luce dei precedenti più recenti - con l'Atalanta capace di imporsi nelle ultime due uscite al Maradona con un doppio 0-3 - ci si attende un'altra sfida in cui le giocate dei singoli potrebbero risultare decisive, confermando l'incertezza che da anni caratterizza questo confronto.

Napoli-Atalanta quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
domusbet2.19info
sisal2.34info
planetwin3652.43info
lottomatica2.19info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 12^ giornata di campionato
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Napoli Atalanta Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Quote risultato esatto Fiorentina Juventus Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona
Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui