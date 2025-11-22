Quote risultato esatto Napoli Atalanta

Questa sera alle 20.45 il Maradona ospiterà Napoli-Atalanta, una sfida ad altissima tensione con due squadre alla ricerca di riscatto dopo risultati deludenti. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Atalanta: 1-1 6.10 info 5.60 info 5.90 info 6.15 info

Quote risultato esatto Napoli Atalanta, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria degli azzurri per. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato perché continuano a riporre fiducia nel lavoro di Antonio Conte. Dopo il ko di Bologna e le polemiche che ne sono derivate, il tecnico salentino è chiamato ad una risposta forte e potrebbe riuscire ad ottenere il massimo dai suoi uomini proprio in una serata così delicata. Per di più, di fronte ci sarà un'Atalanta reduce da un periodo tutt'altro che semplice e alle prese con un cambio in panchina avvenuto da pochi giorni.

Pronostico risultato esatto Napoli-Atalanta: 1-0 7.75 info 7.50 info 7.60 info 7.40 info

Quote risultato esatto Napoli-Atalanta, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso l'esito scelto suggerisce una, in cui tutto può accadere. Alla luce dei precedenti più recenti - con l'Atalanta capace di imporsi nelle ultime due uscite al Maradona con un doppio 0-3 - ci si attende un'altra sfida in cui le giocate dei singoli potrebbero risultare decisive, confermando l'incertezza che da anni caratterizza questo confronto.

Napoli-Atalanta quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.19 info 2.34 info 2.43 info 2.19 info

