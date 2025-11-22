Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi

Oggi alle 12:30
di Lorenzo Zoppi

Nel lunch match delle 12:30 il Verona ospita il Parma in una sfida ad altissima tensione. Le due squadre, relegate nelle ultime posizioni della classifica, cercano punti vitali per rilanciare una stagione fin qui complicata.

Pronostico Verona-Parma quote


Sia Verona che Parma hanno raccolto 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate. Il Verona, insieme alla Fiorentina, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e non a caso occupa uno degli ultimi due posti della graduatoria. Il suo rendimento migliora leggermente guardando solo le gare casalinghe: quattro gol segnati in cinque partite e tre pareggi rappresentano quantomeno un segnale di maggiore solidità al Bentegodi. Dall'altra parte il Parma, pur con i suoi 8 punti che al momento lo tengono fuori dalla zona retrocessione, non può permettersi distrazioni: lontano dal suo stadio la squadra di Cuesta ha infatti conquistato appena due punti, peggior rendimento esterno dell'intero campionato. Un trend che rende la trasferta di Verona tutt'altro che semplice. E nelle quote Verona-Parma, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Verona-Parma: 1X
Verona Parma pronostico, i precedenti


I precedenti tra Verona e Parma raccontano di una sfida storicamente favorevole ai gialloblù: nei 58 confronti complessivi il Verona ha ottenuto 31 vittorie, contro le 15 del Parma e 12 pareggi. Il divario si fa ancora più evidente quando il teatro è il Bentegodi: in 29 gare disputate in questo stadio il Verona ha vinto ben 21 volte, con 5 pareggi e soltanto 3 successi dei ducali. Un dominio che trova conferma anche nei numeri recenti, visto che negli ultimi sei confronti a Verona i padroni di casa hanno raccolto cinque vittorie e un pareggio. Il Parma non espugna il Bentegodi addirittura dal 2001, quando si impose 2-0 nella stagione 2000/01. L'ultimo faccia a faccia, invece, risale allo scorso campionato e si concluse con uno 0-0.

Pronostico marcatore Verona-Parma


Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Daniel Mosquera, tornato finalmente a brillare nel recente test amichevole contro il Bellinzona, in cui ha firmato una doppietta. Il centravanti colombiano, decisivo nella scorsa stagione con cinque gol tutti realizzati entrando a gara in corso, sembra aver ritrovato la miglior condizione dopo l'operazione d'appendicite e si candida a un ruolo importante nelle rotazioni offensive. Non è un caso che il tecnico scaligero stia valutando l'ipotesi di un tridente più pesante, affiancando Mosquera a Giovane e Orban. E nelle scommesse Verona-Parma, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Verona-Parma: MOSQUERA SEGNA
Dove vedere Verona-Parma in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Verona-Parma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 23 novembre alle 12:30 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

