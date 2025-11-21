Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00
di Lorenzo Zoppi

Il pronostico Fiorentina-Juventus pende leggermente dalla parte dei bianconeri, chiamati da Spalletti a ritrovare i tre punti dopo due pareggi consecutivi. Ma al Franchi li attende una Fiorentina decisa a voltare pagina.

Pronostico Fiorentina-Juventus quote


La Fiorentina continua a vivere un avvio di stagione complicatissimo: tre sconfitte nelle ultime cinque gare, appena 9 gol segnati e ben 18 subiti complessivamente spiegano l'ultimo posto in solitaria. I toscani, ancora a caccia della loro prima vittoria in campionato, vogliono invertire la rotta visto che al Franchi, hanno raccolto soltanto un punto in cinque partite. La Juventus, dal canto suo, sembrava aver intrapreso la strada giusta con le vittorie contro Udinese e Cremonese, ma lo 0-0 nel derby contro il Torino ha riacceso dubbi e vecchie difficoltà, soprattutto in fase offensiva. Spalletti sa che per tornare ad essere competitivo servirà maggiore incisività, anche lontano dallo Stadium, visto che fuori casa i bianconeri hanno messo a segno appena quattro reti in cinque uscite. E nelle quote Fiorentina-Juventus, Planetwin365 offre un'interessante quota maggiorata:

Pronostico Fiorentina-Juventus: Over 0,5 + Locatelli ammonito
betflag4.01
planetwin36515.00
lottomatica4.01
goldbet4.01
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Over 18

Fiorentina Juventus pronostico, i precedenti


La storia della sfida tra Fiorentina e Juventus conferma quanto il Franchi sia tradizionalmente un terreno insidioso per i bianconeri. Nei 194 precedenti complessivi il vantaggio juventino è netto, con 92 vittorie contro le 42 dei viola e 60 pareggi. Ma restringendo il focus alle gare disputate in Toscana, il quadro cambia drasticamente: su 98 confronti la Fiorentina ha vinto 33 volte, la Juventus 28 e 37 sono terminati in parità. Una tendenza che trova conferma anche negli incroci più recenti. Negli ultimi cinque scontri diretti di Serie A al Franchi, infatti, la Juve è riuscita a imporsi una sola volta, lo 0-1 del 2023, mentre ha incassato due sconfitte (2-0 nel 2022 e 3-0 nella scorsa stagione), completate da due pareggi per 1-1. Una tradizione che racconta di un campo dove l'equilibrio può facilmente inclinarsi a favore dei padroni di casa.

Pronostico marcatore Fiorentina-Juventus


Tra i possibili protagonisti della sfida spicca senza dubbio Moise Kean. Dopo i 22 gol in 123 presenze con la maglia bianconera, a Firenze l'attaccante italiano ha riscritto la propria storia: 27 reti in 56 partite hanno certificato la sua rinascita. In questa stagione le difficoltà della squadra ne stanno però condizionando il rendimento, con appena 2 gol nelle prime 10 giornate. Contro la Juventus, tuttavia, Kean ritroverà motivazioni profonde: ai bianconeri ha già segnato lo scorso anno e, da quando veste il viola, non ha mai perso contro la sua ex squadra. Nelle scommesse Fiorentina-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Fiorentina-Juventus: KEAN SEGNA
admiralbet3.55
planetwin3653.60
snai3.90
williamhill3.70
Over 18

Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Fiorentina-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 22 novembre alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile gratis su DAZN. Per farlo basterà scaricare l'app di DAZN e registrarsi creando un account, senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

