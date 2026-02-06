Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte

Il sabato di Serie A propone come incontro principale la sfida fra Genoa e Napoli, valida per la 24ª giornata. Fari puntati sugli azzurri di Antonio Conte, che dopo la bruciante eliminazione in Champions League non hanno più margine d'errore in campionato, dove il ritardo sull'Inter è già importante. Trasferta insidiosa per i partenopei, contro una squadra rivitalizzata da Daniele De Rossi.

Pronostico Genoa-Napoli quote

Il Genoa arriva alla sfida con un bel ruolino di marcia a "Marassi": i rossoblù hanno vinto le ultime due gare interne, segnando sempre 3 reti. Una decisa controtendenza rispetto ai precedenti incontri casalinghi. Da evidenziare come il Grifone, dall'arrivo di Daniele De Rossi, abbia cambiato marcia anche sotto il profilo realizzativo: 21 reti in 14 partite. Se il campionato fosse iniziato dal suo arrivo in panchina, il Genoa guarderebbe più da vicino la zona Europa che la zona retrocessione. Un solo punto nelle ultime due gare esterne per il Napoli e in generale il percorso esterno non è dei migliori: delle 5 sconfitte subite in campionato dalla squadra di Antonio Conte, tutte sono giunte lontano dal "Maradona". Quasi mai vediamo mezze misure: un solo pareggio ottenuto in 12 trasferte. Nelle ultime sette sfide di Serie A al Ferraris tra Genoa e Napoli hanno sempre segnato entrambe, con una media di 3,4 reti a partita.

Genoa Napoli pronostico, i precedenti

Sono 128 i confronti complessivi tra le due squadre, con un bilancio favorevole al Napoli, che ha ottenuto 49 vittorie contro le 36 del Genoa, mentre 43 sono stati i pareggi. Restringendo l’analisi alle gare disputate a Genova, il pareggio è diventato un risultato sempre meno frequente: solo una volta negli ultimi sette confronti di Serie A al Ferraris. In tutte e sette le occasioni entrambe le squadre hanno trovato la via del gol, con partite caratterizzate da un numero elevato di reti complessive. Positivi anche i precedenti di Antonio Conte contro il Genoa: nei 13 incroci in carriera, il tecnico ha subito una sola sconfitta, risalente all’ottobre 2006 quando sedeva sulla panchina dell’Arezzo (3-0 per il Grifone).

Pronostico marcatore Genoa-Napoli

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto. All'andata fu decisivo al "Maradona" nel successo per 2-1, segnando al 75' la rete che ribaltava la partita. Il suo momento non è dei migliori, un solo gol nel 2026 e peraltro inutile, contro il Chelsea in Champions League. In campionato non trova la rete dal 28 dicembre, quando segnò una doppietta alla Cremonese. Da lì 7 partite di digiuno. Riuscirà a sbloccarsi?

Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il pronostico Genoa-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 7 febbraio alle 18 allo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

