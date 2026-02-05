Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
La 24ª giornata si apre con la sfida tra Verona e Pisa. Uno scontro salvezza delicatissimo, in cui chi perde rischia seriamente di aver compromesso definitivamente la sua stagione. Curiosamente entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo aver esonerato il rispettivo allenatore. Chi beneficerà maggiormente della scossa?
Pronostico Verona-Pisa quote
Il Verona arriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive in campionato, una serie negativa che in realtà è più ampia, basti pensare che l'ultimo successo è datato 14 dicembre, 1-2 sul campo della Fiorentina. Da allora solo 2 punti ottenuti in 6 partite. Pisache in campionato ha vinto una sola partita, il 7 novembre contro la Cremonese. Da allora 5 pareggi e 7 sconfitte. I nerazzurri non hanno mai vinto una partita fuori casa e hanno sempre subito almeno una rete nelle 11 gare giocate lontano dalla Cetilar Arena. I numeri spingono verso l’Under 2.5: Pisa senza successi fuori casa e match d’andata terminato 0-0, con entrambe le squadre spesso coinvolte in gare a punteggio contenuto. Nelle quote Hellas Verona-Pisa, l'esito UNDER 2.5 è offerto a:
Pronostico Hellas Verona-Pisa: UNDER 2.5
Verona Pisa pronostico, i precedenti
Sono 67 i confronti fra le due squadre, col bilancio che pende in favore del Verona: 30 vittorie degli scaligeri contro le 18 dei pisani. 19 i pareggi. L'ultima partita di Serie A è datata 7 maggio 1989, terminata 1-0 per il Verona con rete di Marco Pacione. Pisa corsaro solo una volta, ma mai nel massimo campionato: il bilancio dice 5 vittorie gialloblù e un pari. L'ultimo gol pisano in trasferta in Serie A risale a febbraio 1983.
Pronostico marcatore Verona-Pisa
Uno dei possibili protagonisti della sfida Verona-Pisa potrebbe essere Gift Orban. L'attaccante nigeriano dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto. Nonostante le difficoltà dell'Hellas, sono già 7 le reti segnate, quasi tutte pesanti: nel pari contro Juventus, Cagliari e Napoli e la doppietta che ha permesso agli scaligeri di sbancare Firenze. In questa sfida salvezza, nelle scommesse Verona-Pisa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Pronostico marcatore Hellas Verona-Pisa: ORBAN SEGNA
Dove vedere Verona-Pisa in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Verona-Pisa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 6 febbraio alle 20:45 allo Stadio "Marc'Antonio Bentegodi" di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
