Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale

La Coppa Italia entra nel vivo: giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo va in scena uno dei quarti di finale più attesi, con Atalanta e Juventus che si affrontano in gara secca per un posto in semifinale. La squadra che passerà il turno sfiderà la vincente di Bologna-Lazio.

Sfida di alto livello a Bergamo, dovearrivano dopo aver cambiato volto alla propria stagione grazie all’avvicendamento in panchina. L’arrivo diha restituito solidità e identità alla Dea, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare casalinghe senza subire gol. I bergamaschi cercano continuità anche sotto porta, dopo una striscia recente con pochi gol realizzati, ma restano una squadra capace di fare risultato nei grandi appuntamenti.La, dal canto suo, vive un momento estremamente positivo sotto la guida di: i bianconeri hanno perso solo una delle ultime cinque gare contro l’Atalanta e arrivano a questo quarto di finale con tre clean sheet consecutivi. La prestazione nelle ultime uscite è stata convincente, così come il cammino in Coppa Italia, competizione nella quale la Juve ha sempre superato almeno gli ottavi nelle ultime 19 stagioni. Nelle, l’esito OVER 2.5 è proposto a:

I precedenti sorridono storicamente alla Juventus. Nei 62 confronti complessivi tra le due squadre, i bianconeri hanno ottenuto 37 vittorie contro le 6 dell’Atalanta, con 19 pareggi. Anche a Bergamo il bilancio resta favorevole alla Juve, che ha vinto 16 delle ultime 29 gare disputate in casa della Dea, con 9 pareggi e 4 successi nerazzurri. Il risultato più frequente è l’1-1, verificatosi in cinque occasioni.In Coppa Italia, però, il fattore campo ha spesso premiato l’Atalanta: i nerazzurri hanno perso solo una delle 10 partite casalinghe contro la Juventus nella competizione, vincendo anche l’ultimo precedente interno, il 3-0 del gennaio 2019 ai quarti. L’ultimo incrocio tra le due squadre si è chiuso in parità (1-1), confermando un equilibrio che rende questo quarto di finale estremamente aperto.

Tra i possibili protagonisti del match spicca. Dal suo arrivo all’Atalanta, il belga è diventato uno dei giocatori più decisivi della Serie A, con oltre 30 gol e più di 25 assist tra tutte le competizioni. In Coppa Italia ha già dimostrato di saper incidere e, in una partita secca come questa, la sua capacità di muoversi tra le linee può risultare determinante.Attenzione però anche a, uno dei giovani più brillanti del panorama europeo: il classe 2005 è tra i migliori Under 20 per partecipazioni al gol in stagione e rappresenta una soluzione offensiva sempre più centrale nel sistema di Spalletti. Nelle, un gol di Yildiz è offerto a:

,quarto di finale di Coppa Italia si gioca giovedì 5 febbraio alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La gara sarà trasmessa in chiaro sue sarà disponibile in streaming sue sul sito ufficiale di, accessibile anche da smartphone e tablet tramite app.

