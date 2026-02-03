Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?

La Coppa Italia torna protagonista: mercoledì all'U-Power Stadium di Monza va in scena il primo quarto di finale, con Inter e Torino che si sfidano in una partita secca valida per l'accesso alle semifinali. Chi avrà la meglio affronterà la vincente di Como-Napoli.

Pronostico Inter-Torino quote

L'arriva al quarto di finale nelle migliori condizioni possibili, con tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite e un impressionante bilancio di 10 gol segnati e solo 2 subiti. In Coppa Italia, i nerazzurri hanno confermato la loro forza eliminando il Venezia per 5-1 agli ottavi e puntano a raggiungere la sesta semifinale nelle ultime sette edizioni. Il, invece, cerca di interrompere un digiuno che dura ormai dal 1993/94 (ultima semifinale di Coppa Italia): in campionato intanto i granata hanno saputo rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, battendo il Lecce per 1-0 nell'ultimo turno. La squadra di Baroni arriva a Monza con fiducia dopo l'impresa degli ottavi contro la Roma, superata 3-2 all'Olimpico; un risultato che conferma come, nonostante le difficoltà, il Torino possa rivelarsi una squadra molto pericolosa. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Inter Torino pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Torino parlano chiaro: sui 194 confronti totali, i nerazzurri conducono con 84 vittorie, contro le 55 dei granata e 55 pareggi. Anche la storia recente non sorride al Torino: negli ultimi 13 scontri diretti, l'Inter ha vinto 12 volte e una sola partita è terminata in pareggio. In Coppa Italia, invece, le due squadre non si affrontano dalla stagione 1990/91, quando furono proprio i granata a eliminare i nerazzurri agli ottavi. Lo scontro più recente coincide con la prima giornata di campionato di quest'anno a San Siro, con un netto 5-0 per l'Inter grazie alle reti di Bastoni, la doppietta di Thuram, Lautaro e Bonny.

Pronostico marcatore Inter-Torino

Tra i possibili protagonisti di Inter-Torino spicca. Autore di una doppietta nella sfida di campionato contro i granata, il francese ha nel Torino la sua vittima preferita, con 6 gol segnati in 4 presenze. Dopo essere rimasto a riposo nell'ultimo turno, subentrando solo nel finale, Thuram è pronto a riprendersi la maglia da titolare in Coppa Italia per provare a incrementare ulteriormente il suo score personale. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Inter-Torino in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 4 febbraio alle 21:00 all'U-Power Stadium di Monza. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1, in streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity o direttamente su browser sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

