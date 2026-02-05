Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Atalanta Juventus

Quote risultato esatto Atalanta JuventusTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

I riflettori della Coppa Italia si accendono questa sera sulla New Balance Arena, dove alle 21.00 l'Atalanta si gioca l'accesso alle semifinali contro la Juventus di Spalletti. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Juventus: 1-2
netbet10.50info
williamhill10.00info
netwin10.50info
eurobet10.00info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Atalanta-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Una scelta che trova spiegazione in diversi fattori. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento in un ottimo momento di forma, con una fiducia ritrovata dopo un avvio di stagione complicato. La brillantezza vista nelle ultime settimane, unita alla solidità mostrata da entrambe, spinge molti scommettitori a puntare su una gara combattuta ed equilibrata. A rafforzare questa lettura c'è anche il precedente più recente in campionato, terminato proprio 1-1, così come l'ultima sfida disputata a Bergamo nella scorsa stagione, chiusa con lo stesso risultato.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Juventus: 1-1
snai5.75info
vincitu5.80info
admiralbet6.10info
bet3656.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Atalanta-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, in cui la giocata di un singolo potrebbe risultare decisiva e spostare gli equilibri. In quest'ottica è inoltre pronosticabile che i 90 minuti possano non bastare a decretare un vincitore e che, dopo un pareggio maturato nei tempi regolamentari, si renda necessario il ricorso ai calci di rigore per decidere l'esito dell'incontro.

Atalanta-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
planetwin3652.10info
bwin2.25info
lottomatica2.50info
sisal2.10info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Quote passaggio turno Champions League Quote passaggio turno Champions League
Quanto può valere Marco Carnesecchi? L'Atalanta non lo considera cedibile Quanto può valere Marco Carnesecchi? L'Atalanta non lo considera cedibile
Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali" Atalanta con la Juve, L'Eco di Bergamo: "In palio un posto nelle semifinali"
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Atalanta Juventus Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista? Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Quote risultato esatto Parma Juventus Quote risultato esatto Parma Juventus
Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta