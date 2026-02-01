Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017

Lunedì sera alle 20.45 il Bluenergy Stadium ospiterà Udinese-Roma: i padroni di casa vogliono confermare quanto di buono mostrato nell'ultima giornata, mentre i giallorossi sono chiamati a non sbagliare per restare agganciati al treno delle prime posizioni.

Pronostico Udinese-Roma quote

La vittoria per 3-1 sul campo del Verona ha restituito fiducia all'di Runjaic, tornata al successo dopo un periodo complicato. Un risultato che ha ridato morale all'ambiente, anche se in vista della sfida di lunedì resta da monitorare il rendimento interno: al Bluenergy Stadium, infatti, i friulani hanno raccolto appena una vittoria nelle ultime sei gare, con tre sconfitte e due pareggi a evidenziare una certa discontinuità davanti al proprio pubblico. Sul fronte opposto, laarriva al match con entusiasmo e convinzione, forte del recente passaggio diretto agli ottavi di Europa League e di due vittorie consecutive in trasferta in campionato contro Lecce e Torino, segnali chiari di una squadra solida anche lontano dall'Olimpico. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Udinese-Roma: OVER 0,5 1.05 info 8.00 info 1.04 info 1.04 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Udinese Roma pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono nettamente alla Roma. Sono infatti 109 gli scontri diretti tra Udinese e giallorossi, con un bilancio che vede avanti la squadra capitolina grazie a 59 vittorie, contro 26 pareggi e 24 successi friulani. Anche la storia recente conferma il trend e fa ben sperare la Roma: i giallorossi hanno vinto gli ultimi sei confronti diretti, segnando complessivamente 15 reti e subendone appena 3. L'ultimo acuto dell'Udinese risale alla stagione 2022/23, quando i bianconeri si imposero in casa con un netto 4-0, firmato da Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric. L'ultimo successo giallorosso, invece, coincide con la gara d'andata di questa stagione, chiusa sul 2-0 con le reti di Pellegrini e Çelik.

Interessante anche il dato legato ai precedenti di Gian Piero Gasperini contro i friulani: il tecnico di Grugliasco non perde contro l'Udinese dal lontano 2017 e vanta una striscia positiva di 16 risultati utili consecutivi, con 10 vittorie e 6 pareggi, ottenuti prima alla guida dell'Atalanta e poi sulla panchina della Roma.

Pronostico marcatore Udinese-Roma

Tra i possibili protagonisti di Udinese-Roma spicca il nome di. Dopo il riposo forzato nell'ultima sfida di Europa League contro il Panathinaikos, Malen è pronto a riprendersi il centro dell'attacco giallorosso. L'olandese ha avuto un impatto immediato con la maglia della Roma, trovando il gol all'esordio contro il Torino, mentre nel big match contro il Milan non è riuscito a lasciare il segno pur offrendo una prestazione di livello. Lunedì sera contro l'Udinese proverà a tornare decisivo, con l'obiettivo di trascinare la squadra verso una vittoria fondamentale nella corsa alle zone alte della classifica. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Udinese-Roma: MALEN SEGNA 2.90 info 2.66 info 2.89 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Udinese-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 2 gennaio alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: