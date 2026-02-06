Fiorentina-Torino, le probabili formazioni: gioca Brescianini, Kulenovic-Zapata favoriti in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Torino (Sabato 7 febbraio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Fiorentina

In casa Fiorentina il match contro il Torino rappresenta una sfida salvezza da non fallire dopo i recenti passi falsi contro Cagliari e Napoli. Al Franchi Vanoli ritrova la sua ex squadra ed è pronto ad affidarsi ai suo titolarissimi. Con Rugani ancora non al top, davanti a capitan De Gea toccherà ancora alla coppia Pongracic-Comuzzo, supportata da Dodo a destra e da Gosens, più di Parisi, a sinistra. In cabina di regia ci sarà Fagioli, affiancato da Mandragora e Brescianini. Gli esterni saranno invece ancora una volta Solomon e Gudmundsson. Davanti il nodo riguarda le condizioni di Moise Kean: Vanoli non forzerà il suo rientro e se l'attaccante si sente pronto partirà, altrimenti toccherà ancora una volta a Piccoli. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Torino

Tre assenze sono certe, non partiranno per Firenze Prati e Vlasic causa squalifica e Ismajli per infortunio, poi Baroni ha tanti acciaccati nel suo Toro. Dall’infermeria si aspettano notizie positive e c’è speranza di recupero, anche se i vari Aboukhlal, Gineitis, Adams e Simeone non sono al 100%. Così davanti a Paleari si va verso il terzetto Marianucci-Maripan-Coco, a centrocampo con Ilkhan sono favoriti Casadei e Anjorin. Sulle corsie laterali se la giocano Lazaro, Pedersen e Obrador, mentre in attacco è stata provata la coppia Kulenovic-Zapata: sono le due punte nelle condizioni migliori, con Adams, Simeone e Njie che non sono al top della condizione. (da Torino, Emanuele Pastorella)