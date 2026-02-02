Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù

La 23esima giornata si chiude con la sfida tra Bologna e Milan. I rossoblù cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre i rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere contatto con la vetta.

Pronostico Bologna-Milan quote

Ilarriva alla sfida dopo due sconfitte consecutive in campionato (tre ko nelle ultime cinque gare), una serie negativa che ha fatto scivolare i rossoblù al nono posto. La convincente vittoria in Europa League sembra però aver restituito entusiasmo alla squadra di Italiano, chiamata ora a invertire un trend interno preoccupante: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare al Dall'Ara. Dall'altra parte ilsi presenta forte del pareggio dell'Olimpico contro la Roma, risultato che ha confermato la solidità dei rossoneri lontano da San Siro, dove restano l'unica squadra ancora imbattuta in campionato. Qualche segnale di rallentamento, però, c'è: tre pareggi nelle ultime cinque partite hanno permesso all'Inter di allungare a +8 in vetta. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Bologna-Milan: OVER 0,5 1.02 info 1.03 info 8.00 info

Bologna Milan pronostico, i precedenti

I precedenti sorridono al Milan. Sono 190 le sfide complessive tra Bologna e rossoneri, con il Diavolo nettamente avanti nel bilancio: 89 vittorie contro le 54 dei felsinei, completano il quadro 47 pareggi. Il Milan ha vinto gli ultimi due confronti diretti in Serie A, entrambi disputati a San Siro, compresa la gara d'andata di questa stagione con un 1-0 firmato Modric. Nell'ultima gara giocata al Dall'Ara, però, fu il Bologna a imporsi 2-1, rimontando l'iniziale vantaggio di Leao grazie alle reti di Castro e Ndoye. Tuttavia, anche restringendo l'analisi solo alle sfide giocate in casa rossoblù, emerge un chiaro dominio rossonero: prima del successo dell'anno scorso, il Bologna aveva raccolto appena 4 pareggi e 13 sconfitte nelle ultime 17 gare.

Curiosità: Massimiliano Allegri è una vera e propria bestia nera per il Bologna. Nel corso della sua carriera da allenatore, il tecnico livornese non ha mai perso contro i rossoblù: in 25 confronti complessivi, alla guida di Cagliari, Juventus e ora Milan, ha collezionato 18 vittorie e 7 pareggi, mantenendo intatta una striscia di imbattibilità che aggiunge ulteriore peso statistico alla sfida del Dall'Ara.

Pronostico marcatore Bologna-Milan

Uno dei possibili protagonisti della sfidapotrebbe essere. L'attaccante francese dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto, viste le condizioni non ottimali di Pulisic e Leao. L'ex Chelsea arriva alla sfida in ottima forma, con 2 gol segnati nelle ultime 3 trasferte, e contro il Bologna proverà a incrementare il suo score personale in campionato, attualmente fermo a 4 reti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Bologna-Milan: NKUNKU SEGNA 3.00 info 3.00 info 2.90 info 3.00 info

Dove vedere Bologna-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 3 febbraio alle 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

