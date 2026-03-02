Alexis Sanchez supera Joaquin: è il giocatore più anziano a segnare nel derby di Siviglia

Serata da protagonista per Alexis Sánchez, grande sorpresa nell’undici titolare del Siviglia nel derby pareggiato 2-2 contro il Real Betis. Il cileno è stato schierato dal primo minuto dopo l’infortunio dell’ultima ora di Neal Maupay, fermato da un problema fisico accusato nell’allenamento di rifinitura e rimasto fuori dalla lista dei convocati.

Un’occasione che Sánchez ha trasformato in una pagina di storia. Con un potente colpo di testa, l’attaccante ha firmato una rete che lo rende il marcatore più anziano di sempre nel derby di Siviglia: 37 anni e 72 giorni, superando il precedente primato di Joaquín Sánchez, oggi dirigente del Betis, che aveva segnato a 37 anni e 43 giorni. Joaquín conserva comunque altri due record: quello di presenze nel derby (27) e quello, meno onorevole, di sconfitte (14).

Il gol assume ancora più valore considerando il momento delicato attraversato dall’ex Inter e Arsenal, criticato nelle ultime settimane - soprattutto dopo una prestazione opaca al Coliseum di Getafe - e rimasto in silenzio alla vigilia della stracittadina. Nel secondo tempo, però, Alexis ha trascinato i suoi finché ha avuto energie, guidando la rimonta con personalità. "Ho sempre giocato in grandi squadre e cerco sempre di essere protagonista. Ringrazio il mister per la fiducia", ha dichiarato a fine gara. Poi ha spiegato l’azione del gol: “Ho attaccato il primo palo perché sapevo che Oso mi avrebbe visto: il pallone che mi ha messo è stato impressionante".