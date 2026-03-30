La folle panchina della Francia ieri sera: 840 milioni di euro a disposizione di Deschamps

La Francia ha strapazzato ieri sera la Colombia in amichevole con un netto 3-1, ma il ct Didier Deschamps ha scelto di risparmiare i migliori. La panchina dei Bleus di conseguenza era piena di campioni e fa impressione solo leggere i nomi dei giocatori che non sono stati impiegati dal primo. Tra questi il Pallone d'Oro Dembelé, Mbappé e Olise.

Di seguito l'elenco completo: Lucas Chevalier, Mike Maignan, Theo Hernandez, Malo Gusto, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembele, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe, Michael Olise, Randal Kolo Muani, Adrien Rabiot, Hugo Ekitike. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, il loro valore totale ammonta a 840 milioni di euro.

Scendendo nel dettaglio, ecco i costi di ognuno: Kylian Mbappé 200 milioni di euro, Michael Olise 140 milioni di euro, Ousmane Dembélé 100 milioni di euro, Hugo Ekitike 90 milioni di euro, Aurélien Tchouaméni 75 milioni di euro, Ibrahima Konaté 50 milioni di euro, Eduardo Camavinga 50 milioni di euro, Malo Gusto 35 milioni di euro, Lucas Chevalier 30 milioni di euro, Theo Hernández 28 milioni di euro, Mike Maignan 25 milioni di euro, Randal Kolo Muani 22 milioni di euro, Adrien Rabiot 20 milioni di euro