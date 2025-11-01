Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Runjaic sceglie Buksa, chance dal 1' per Scamacca
La 10^ giornata comincia proponendo per oggi pomeriggio alle ore 15.00 Udinese-Atalanta. I friulani cercano riscatto dopo la sconfitta contro la Juventus, che in panchina presentava Massimo Brambilla (tecnico ad interim prima dell'ingaggio di Luciano Spalletti). Dall'altra parte i nerazzurri, unica formazione ancora imbattuta ma abbonata ormai ai pareggi (7 su 9 partite di campionato).
Runjaic, dovendo fare a meno di Davis, in avanti punta su Buksa (in gol nell'ultimo weekend, nel match contro il Lecce) insieme a Zaniolo. Dall'altra parte Juric cambia il tridente avanzato rispetto alla gara contro il Milan, piazzando Samardzic e Sulemana alle spalle di Scamacca. Di seguito le formazioni ufficiali:
Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric