Pronostico Cremonese-Juventus, l'esordio di Spalletti passa da Cremona

Pronostico Cremonese-Juventus più incerto del previsto. In classifica, infatti, le due squadre sono separate da appena un punto: 15 per i bianconeri, 14 per i grigiorossi.

Pronostico Cremonese-Juventus quote

La Juventus è tornata al successo nell'ultimo turno contro l'Udinese, interrompendo un digiuno che durava dal 13 settembre, giorno del derby d'Italia vinto con l'Inter. Un risultato importante per i bianconeri, che cercano continuità ma devono invertire il trend in trasferta, dove hanno perso le ultime due gare consecutive contro Como e Lazio. Dall'altra parte, la Cremonese di Davide Nicola continua a sorprendere con un avvio di stagione da protagonista: 3 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta - contro l'Inter a San Siro - per una squadra solida e difficile da battere. Allo 'Zini' i grigiorossi restano imbattuti, con 3 pareggi e una vittoria.

Cremonese Juventus pronostico, i precedenti

Sono 23 i precedenti tra Cremonese e Juventus, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 16 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. L'unico successo dei grigiorossi risale addirittura al lontano 1923, un 1-0 che resta un episodio isolato nella storia del confronto. Negli ultimi incroci, la supremazia juventina è stata evidente: la Vecchia Signora ha vinto 4 delle ultime 5 sfide, con un solo pareggio a interrompere la serie. I precedenti più recenti risalgono alla stagione 2022/23, quando la Juve si impose in entrambe le occasioni: 0-1 allo 'Zini' con gol di Milik e 2-0 a Torino firmato da Fagioli e Bremer.

Pronostico marcatore Cremonese-Juventus

Uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Cremonese e Juventus è senza dubbio Vlahovic. Contro l'Udinese si è visto un attaccante rinato: grinta, corsa, coinvolgimento con il pubblico e, soprattutto, un gol che mancava in Serie A dalla seconda giornata contro il Genoa. Un segnale importante non solo per Spalletti, ma anche per i tifosi, che hanno apprezzato le parole di apertura del serbo verso un possibile futuro ancora in bianconero. Ora Vlahovic vuole cercare continuità e conferme.

Dove vedere Cremonese-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Juventus è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 1 novembre alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

