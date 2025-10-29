Quote risultato esatto Inter Fiorentina

Mercoledì alle 20.45 l'Inter di Chivu ospita la Fiorentina di Pioli in una gara decisiva per entrambe. I nerazzurri cercano una pronta reazione dopo la sconfitta con il Napoli, mentre i viola hanno bisogno di punti vitali per uscire dalla zona retrocessione. Due squadre ferite, con un solo obiettivo: rialzarsi. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Fiorentina.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Fiorentina: 3-1 12.00 info 12.00 info 12.50 info 11.00 info

Quote risultato esatto Inter Fiorentina, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dell'Inter per 2-0. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché, per quanto ci si aspetti una reazione dalla Fiorentina, quella di stasera a San Siro potrebbe non essere la serata giusta. L'Inter è chiamata a vincere per restare in scia del Napoli capolista e potrà contare sul calore del proprio pubblico, pronto a spingere la squadra verso un successo fondamentale per rilanciare la corsa al vertice.

Pronostico risultato esatto Inter-Fiorentina: 2-0 6.80 info 6.40 info 6.70 info 6.50 info

Quote risultato esatto Inter-Fiorentina, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara dominata dai padroni di casa, ma con la consapevolezza che la Fiorentina potrebbe comunque rendersi pericolosa.Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, i viola hanno ottenuto una vittoria e un pareggio a San Siro, riuscendo a segnare in quattro occasioni. Numeri che lasciano spazio all'idea di una partita tutt'altro che scontata, con la squadra di Pioli pronta a sfruttare ogni occasione per colpire una difesa nerazzurra che, nelle ultime uscite, ha mostrato qualche incertezza.

Inter-Fiorentina quote risultato esatto: 3-1/3-2/2-2 5.70 info 6.51 info 5.90 info 6.20 info

