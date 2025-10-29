Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Inter Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:25Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Mercoledì alle 20.45 l'Inter di Chivu ospita la Fiorentina di Pioli in una gara decisiva per entrambe. I nerazzurri cercano una pronta reazione dopo la sconfitta con il Napoli, mentre i viola hanno bisogno di punti vitali per uscire dalla zona retrocessione. Due squadre ferite, con un solo obiettivo: rialzarsi. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Fiorentina.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Fiorentina: 3-1
eurobet12.00info
snai12.00info
netwin12.50info
betflag11.00info
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
Quote risultato esatto Inter Fiorentina, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Fiorentina più giocato online. Si tratta della vittoria dell'Inter per 2-0. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché, per quanto ci si aspetti una reazione dalla Fiorentina, quella di stasera a San Siro potrebbe non essere la serata giusta. L'Inter è chiamata a vincere per restare in scia del Napoli capolista e potrà contare sul calore del proprio pubblico, pronto a spingere la squadra verso un successo fondamentale per rilanciare la corsa al vertice.

Pronostico risultato esatto Inter-Fiorentina: 2-0
admiralbet6.80info
williamhill6.40info
vincitu6.70info
leovegas6.50info
Quote risultato esatto Inter-Fiorentina, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Fiorentina è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara dominata dai padroni di casa, ma con la consapevolezza che la Fiorentina potrebbe comunque rendersi pericolosa.
Negli ultimi cinque scontri diretti, infatti, i viola hanno ottenuto una vittoria e un pareggio a San Siro, riuscendo a segnare in quattro occasioni. Numeri che lasciano spazio all'idea di una partita tutt'altro che scontata, con la squadra di Pioli pronta a sfruttare ogni occasione per colpire una difesa nerazzurra che, nelle ultime uscite, ha mostrato qualche incertezza.

Inter-Fiorentina quote risultato esatto: 3-1/3-2/2-2
starcasino5.70info
starvegas6.51info
planetwin3655.90info
bwin6.20info
