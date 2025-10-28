Pronostico Inter-Fiorentina, punti pesanti in palio a San Siro

Sfida ad alta tensione a San Siro, dove l'Inter di Chivu cerca riscatto dopo la pesante sconfitta di Napoli. I nerazzurri affrontano una Fiorentina in piena difficoltà, relegata al terzultimo posto e con un bisogno disperato di punti per risollevarsi.

Pronostico Inter-Fiorentina quote

La sconfitta del "Maradona" ha interrotto il cammino perfetto dell', che fino a quel momento aveva collezionato sette vittorie consecutive a partire da metà settembre. Un passo falso che non cancella comunque l'ottimo momento della squadra di Chivu, decisa a ripartire subito per non smarrire il ritmo delle prime. Dall'altra parte, laè riuscita a evitare la terza sconfitta di fila grazie al rigore trasformato allo scadere da Moise Kean contro il Bologna, ma resta una formazione in grande difficoltà. Il bilancio parla chiaro: nessuna vittoria nelle prime otto giornate, con quattro pareggi e quattro sconfitte, e un rendimento che obbliga la squadra di Pioli a un'autentica impresa per cercare il colpo grosso a San Siro. E nelle Snai offre un'interessante quota maggiorata per l'esito SEGNA GOAL CASA.

Inter Fiorentina pronostico, i precedenti

La storia dei confronti tra Inter e Fiorentina racconta di una sfida ricca di tradizione e gol: nei 190 precedenti complessivi, i nerazzurri conducono nettamente con 81 vittorie, contro le 51 dei viola e 58 pareggi. Il bilancio si fa ancora più favorevole all'Inter se si considerano soltanto le partite giocate a San Siro: in 94 confronti, i padroni di casa hanno vinto 55 volte, pareggiato 21 e perso soltanto 18. Negli ultimi anni il dominio interista si è confermato, con la Fiorentina capace di imporsi una sola volta nelle ultime dieci trasferte milanesi - lo 0-1 del 2023 - a fronte di sette successi nerazzurri e due pareggi.

Pronostico marcatore Inter-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Inter e Fiorentina spicca, autentico incubo della retroguardia viola: nelle 16 sfide giocate contro i toscani ha collezionato 8 gol e 3 assist, segnando 3 reti negli ultimi quattro confronti diretti. In questa stagione, però, il gol in campionato gli manca dalla sfida interna contro la Cremonese, quasi un mese fa. Dopo la delusione di Napoli, Lautaro sarà chiamato a prendere per mano la squadra, trascinando l'Inter verso il riscatto davanti al proprio pubblico. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Fiorentina è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 29 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

