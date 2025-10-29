Pronostico Pisa-Lazio, Sarri cerca continuità mentre i nerazzurri inseguono la prima gioia stagionale

La nona giornata di Serie A si chiude con il posticipo dell'Arena Garibaldi, dove il Pisa va a caccia del primo successo stagionale contro una Lazio in cerca di conferme dopo il brillante successo sulla Juventus.

Pronostico Pisa-Lazio quote

Laarriva al posticipo con numeri in crescita: 8 punti nelle ultime 4 partite, 7 gol realizzati e solo 3 subiti. La squadra di Maurizio Sarri, nonostante i numerosi infortuni, sembra aver trovato quella solidità e compattezza che erano mancate nelle prime giornate, riuscendo a gestire meglio le partite e a valorizzare la qualità del suo reparto offensivo.

Situazione opposta per il Pisa, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nelle prime otto giornate sono arrivati 4 pareggi e 4 sconfitte, con un bottino di appena 5 gol segnati - tutti in trasferta - e 12 subiti. Il dato più preoccupante resta la difficoltà offensiva, ma qualche segnale positivo arriva dal rendimento interno, dove dopo le due sconfitte iniziali sono arrivati i pareggi senza reti contro Fiorentina e Verona, segno di una squadra che prova almeno a ritrovare equilibrio. E nelle quote Pisa-Lazio, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Pisa-Lazio: UNDER 2,5 1.63 info 1.61 info 1.58 info 1.61 info

Pisa Lazio pronostico, i precedenti

Nei 16 precedenti tra Pisa e Lazio regna un sostanziale equilibrio: 5 vittorie biancocelesti, 4 successi nerazzurri e 7 pareggi. Anche restringendo il campo ai confronti disputati in Toscana, il bilancio resta bilanciato, con 3 vittorie del Pisa, 4 pareggi e 2 affermazioni della Lazio. L'ultimo incrocio all'Arena Garibaldi risale alla stagione 1990/91, quando i capitolini si imposero per 1-0, in quella che resta l'ultima sfida ufficiale giocata tra le due squadre in terra pisana.

Pronostico marcatore Pisa-Lazio

In casa Lazio l'obiettivo è centrare la seconda vittoria consecutiva, traguardo mai raggiunto in questo avvio di stagione. E per riuscirci, Sarri sembra intenzionato a confermare in blocco l'undici che ha superato la Juventus, con l'unico dubbio che riguarda le condizioni di Basic, uscito acciaccato dal match contro i bianconeri. E tra i protagonisti più attesi della sfida Pisa-Lazio c'è, uno dei più brillanti nell'ultima uscita: ancora a secco di reti ma finalmente titolare, l'esterno danese vuole sfruttare la sfida di Pisa per lasciarsi alle spalle il periodo difficile e tornare ad essere determinante nell'attacco laziale. Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Pisa-Lazio: ISAKSEN SEGNA 4.00 info 3.80 info 4.00 info 3.80 info

Dove vedere Pisa-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Pisa-Lazio è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca giovedì 30 ottobre alle 20:45 all'Arena Garibaldi di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

