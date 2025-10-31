Pronostico Napoli-Como: Conte punta a blindare la vetta, Fabregas sogna il colpaccio

Alla decima giornata di campionato, il Napoli capolista riceve un Como che continua a stupire dall'alto del suo quinto posto. Al “Maradona” si affrontano due squadre in fiducia, in una sfida che promette grande spettacolo.

Pronostico Napoli-Como quote

Ilarriva all'appuntamento in piena forma: due vittorie consecutive hanno riportato e consolidato la squadra di Conte in vetta, con un rendimento casalingo impeccabile: cinque successi su cinque al "Maradona", 11 gol fatti e 5 subiti. Anche il Como vive un momento d'oro, forte di otto risultati utili di fila che lo hanno spinto in zona Europa. In trasferta, però, i lariani faticano un po' di più: una sola vittoria (a Firenze), due pareggi e una sconfitta, numeri che rendono la sfida di Napoli un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni della squadra di Fabregas. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Napoli-Como: OVER 0,5 1.05 info 1.05 info 1.04 info 8.00 info

Napoli Como pronostico, i precedenti

Sono 34 i precedenti tra Napoli e Como, con un bilancio nettamente favorevole agli azzurri: 21 vittorie, 7 pareggi e 6 successi lariani. L'ultimo incrocio risale alla scorsa stagione, quando al "Sinigaglia" il Como riuscì a imporsi 2-1, ribaltando il 3-1 subito all'andata al "Maradona". Storicamente, però, il terreno partenopeo è rimasto quasi sempre proibitivo per i lombardi: le uniche due vittorie esterne del Como risalgono ai primi anni duemila, entrambe in Serie B, nelle stagioni 2002 e 2003.

Pronostico marcatore Napoli-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Napoli e Como spicca, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il turno di riposo (subentrato nel secondo tempo) nella gara contro il Lecce. Il centrocampista scozzese, sempre più punto di riferimento nel cuore del gioco azzurro complice l'assenza di De Bruyne, attraversa un buon momento e potrebbe essere decisivo anche contro il Como, squadra a cui ha già segnato nella scorsa stagione. Reduce dal gol nell'ultima partita contro l'Inter, che ha interrotto un digiuno realizzativo durato dalla prima giornata contro il Sassuolo, McTominay arriva al match con la fiducia e la carica giuste per incidere ancora. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Como: MCTOMINAY SEGNA 3.95 info 3.80 info 4.00 info 3.80 info

Dove vedere Napoli-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 1 novembre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

