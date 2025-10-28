Pronostico Roma-Parma, Gasperini cerca la vittoria per restare in vetta

Pronostico Roma-Parma nettamente a favore dei padroni di casa. I giallorossi puntano a dare continuità ai risultati e consolidare il primato. Di fronte ci sarà un Parma compatto e ben organizzato, ma ancora alla ricerca della giusta incisività sotto porta.

Pronostico Roma-Parma quote

Laha ritrovato il sorriso: quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate, 18 punti dopo otto turni e appena tre gol subiti, miglior difesa del campionato. La squadra di Gasperini si conferma estremamente solida e organizzata, anche se deve ancora trovare la brillantezza offensiva. Dall'altra parte, ilinizia a mostrare carattere e compattezza: ha perso soltanto una delle ultime cinque partite - quella interna contro il Lecce - raccogliendo poi tre pareggi e una vittoria. Cuesta sta iniziando a trovare le giuste misure nel reparto arretrato, ma per lui arriva ora un test probante come quello dell'Olimpico. E nelle, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Roma-Parma: UNDER 2,5 1.72 info 1.70 info 1.72 info 1.70 info

Roma Parma pronostico, i precedenti

La storia dei confronti sorride nettamente alla Roma, che nei 61 precedenti complessivi ha collezionato 37 vittorie, 13 pareggi e 11 successi del Parma. Il dominio giallorosso si fa ancora più evidente quando si restringe il campo alle sfide disputate all'Olimpico: in 30 partite, la Roma ha vinto 22 volte, pareggiato 7 e perso soltanto una, nella lontana stagione 1996/97. Da allora, il Parma non è più riuscito a espugnare la Capitale, raccogliendo in 25 anni appena due pareggi: un 2-2 nel 2011 e uno 0-0 nel 2015. E l'ultimo scontro diretto giocato all'Olimpico è terminato con un netto 5-0 a favore dei giallorossi.

Pronostico marcatore Roma-Parma

Dopo il turno di riposo contro il Sassuolo - con ingresso soltanto negli ultimi venti minuti -è pronto a riprendersi il suo posto sulla trequarti, per tornare a ispirare l'attacco giallorosso con giocate e fantasia. L'argentino, autore di 3 gol e 2 assist nelle prime otto giornate, rappresenta uno dei punti di riferimento del sistema offensivo di Gasperini e sarà chiamato a dare qualità e imprevedibilità tra le linee. Proprio Soulé, inoltre, aveva deciso l'ultimo scontro diretto con il Parma, firmando il gol decisivo nello 0-1 nella scorsa stagione. Mercoledì, all'Olimpico, proverà ad aggiornare il suo score personale. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Roma-Parma: SOULE SEGNA 3.00 info 3.00 info 3.00 info 3.25 info

Dove vedere Roma-Parma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Parma è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca mercoledì 29 ottobre alle 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

