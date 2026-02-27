Lega Serie A, ricevuti i primi risarcimenti da utenti che guardavano partite in modo illecito

Lega Calcio Serie A comunica che oggi ha ricevuto, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie inviate ai soggetti individuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito del Provvedimento Penale n. 7719/2022 del Tribunale di Lecce, i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata.

Per i soggetti destinatari del Provvedimento, oltre alla sanzione amministrativa comminata dalla Gdf, si aggiunge quindi il pagamento di 1.000 € a titolo di risarcimento del danno causato dalla visione illecita di contenuti audiovisivi, stabilito in via conciliativa.

“Finalmente, anche nel nostro Paese, stiamo ripristinando lo stato di legalità. Chi usa il pezzotto o vede illegalmente le partite su App, IPTV pirata o tramite VPN, deve sapere che sarà individuato dalle Autorità competenti, dovrà pagare le ammende fino a 5.000 euro previste per legge, ma soprattutto sarà chiamato a versare ulteriori 1.000 euro alla Lega Calcio come risarcimento del danno. La pirateria è un furto, punto. Non è un atto di furbizia, ma una scelta stupida. Mi auguro, quindi, che le pecorelle smarrite inizino, come i milioni di tifosi onesti, a pagare regolarmente l'abbonamento ai titolari di diritti - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A -. Questa richiesta risarcitoria è solo l’inizio. Gli strumenti normativi oggi ci consentono di identificare e sanzionare chi consuma illegalmente contenuti protetti. E lo faremo con determinazione, senza esitazioni. Il messaggio è chiaro: chi sceglie la pirateria sceglie di violare la legge e ne risponderà economicamente e legalmente. La tolleranza è finita.”