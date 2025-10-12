Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del girone

Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del gironeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Lunedì sera riflettori puntati anche su Irlanda del Nord-Germania, sfida al vertice del Gruppo A. Dopo tre giornate regna l'equilibrio con Germania, Irlanda del Nord e Slovacchia appaiate in testa a quota 6 punti. Una vittoria permetterebbe a una delle due formazioni di prendere il comando del girone e indirizzare in modo deciso la corsa verso la qualificazione.

Pronostico Irlanda del Nord-Germania quote


La Germania arriva al match in grande crescita: dopo la deludente sconfitta all'esordio contro la Slovacchia (2-0), i tedeschi hanno reagito con forza, imponendosi nelle successive due gare con un totale di 7 gol segnati e soltanto 1 subito, ritrovando solidità difensiva e brillantezza offensiva. L'Irlanda del Nord, dal canto suo, può contare su un rendimento complessivamente positivo, grazie alle vittorie contro Slovacchia e Lussemburgo che hanno consolidato fiducia e morale del gruppo. Tuttavia, la pesante sconfitta per 3-1 nella gara d'andata contro la Germania resta un precedente da riscattare: i nordirlandesi cercheranno la rivincita davanti al proprio pubblico. Nelle quote Irlanda del Nord-Germania, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Irlanda del Nord-Germania: 2
admiralbet1.35info
bet3651.36info
betsson1.35info
snai1.35info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
admiralbetfino a 6.000 euro, con 1.000€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
betssonfino a 1.200 euro, con 200€ senza depositoinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Irlanda del Nord Germania pronostico, i precedenti


Il bilancio dei precedenti tra Irlanda del Nord e Germania pende nettamente a favore dei tedeschi. Nei 20 confronti disputati finora, la Germania ha ottenuto 14 vittorie, a fronte di 4 pareggi e solo 2 successi per l'Irlanda del Nord. L'ultimo incrocio risale ad appena un mese fa, quando la squadra tedesca si è imposta per 3-1 a Colonia grazie alle reti di Gnabry, Amiri e Wirtz. Per ritrovare un successo nordirlandese bisogna invece tornare indietro di oltre quarant'anni, alla stagione 1982-83, quando l'Irlanda del Nord riuscì nell'impresa di battere la Germania Ovest per 1-0 sia all'andata che al ritorno nel girone di qualificazione agli Europei.

Pronostico marcatore Irlanda del Nord-Germania


Tra i possibili protagonisti del match spicca Florian Wirtz, uno dei talenti più puri della nuova generazione tedesca. Dopo anni di crescita costante al Bayer Leverkusen, il suo passaggio al Liverpool non ha ancora dato i frutti sperati: la stagione dell'ex gioiello della Bundesliga è stata finora complessa, con tante difficoltà di ambientamento e nessun gol realizzato con la maglia dei Reds. Paradossalmente, l'unica rete stagionale di Wirtz è arrivata proprio con la nazionale tedesca. Contro l'Irlanda del Nord potrebbe avere una nuova occasione per ritrovare fiducia e incidere, magari regalandosi una serata da protagonista capace di cambiare il corso della sua stagione. E nelle scommesse Irlanda del Nord-Germania, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Irlanda del Nord-Germania: WIRTZ SEGNA
betflag2.20info
eurobet2.25info
vincitu2.28info
netwin2.25info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Irlanda del Nord-Germania in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Irlanda del Nord-Germania è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 13 ottobre alle 20:45 al Windsor Park di Belfast. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Evan Ferguson guida l'attacco irlandese a Yerevan: le formazioni di Armenia-Irlanda... Evan Ferguson guida l'attacco irlandese a Yerevan: le formazioni di Armenia-Irlanda
Germania, Nagelsmann punge l'Irlanda del Nord. Scoppia il caso: "Parole irrispettose"... Germania, Nagelsmann punge l'Irlanda del Nord. Scoppia il caso: "Parole irrispettose"
"Questo calcio non è bello da vedere": Germania, Nagelsmann tagliente sull'Irlanda... "Questo calcio non è bello da vedere": Germania, Nagelsmann tagliente sull'Irlanda del Nord
Altre notizie Pronostici
Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del girone Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del girone
Pronostico Islanda-Francia, i Bleus cercano il colpo decisivo Pronostico Islanda-Francia, i Bleus cercano il colpo decisivo
Pronostico Croazia-Gibilterra, la capolista cerca l’allungo decisivo contro l’ultima... Pronostico Croazia-Gibilterra, la capolista cerca l’allungo decisivo contro l’ultima del girone
Pronostico Olanda-Finlandia, gli Oranje vogliono chiudere i giochi Pronostico Olanda-Finlandia, gli Oranje vogliono chiudere i giochi
Quote risultato esatto Estonia Italia Quote risultato esatto Estonia Italia
Quote risultato esatto Norvegia Israele Quote risultato esatto Norvegia Israele
Pronostico Spagna-Georgia, la capolista punta a blindare il primo posto Pronostico Spagna-Georgia, la capolista punta a blindare il primo posto
Pronostico Estonia-Italia, Gattuso cerca conferme e gol Pronostico Estonia-Italia, Gattuso cerca conferme e gol