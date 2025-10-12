Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del girone

Lunedì sera riflettori puntati anche su Irlanda del Nord-Germania, sfida al vertice del Gruppo A. Dopo tre giornate regna l'equilibrio con Germania, Irlanda del Nord e Slovacchia appaiate in testa a quota 6 punti. Una vittoria permetterebbe a una delle due formazioni di prendere il comando del girone e indirizzare in modo deciso la corsa verso la qualificazione.

Pronostico Irlanda del Nord-Germania quote

La Germania arriva al match in grande crescita: dopo la deludente sconfitta all'esordio contro la Slovacchia (2-0), i tedeschi hanno reagito con forza, imponendosi nelle successive due gare con un totale di 7 gol segnati e soltanto 1 subito, ritrovando solidità difensiva e brillantezza offensiva. L'Irlanda del Nord, dal canto suo, può contare su un rendimento complessivamente positivo, grazie alle vittorie contro Slovacchia e Lussemburgo che hanno consolidato fiducia e morale del gruppo. Tuttavia, la pesante sconfitta per 3-1 nella gara d'andata contro la Germania resta un precedente da riscattare: i nordirlandesi cercheranno la rivincita davanti al proprio pubblico. Nelle, l'esito 2 è offerto a:

Irlanda del Nord Germania pronostico, i precedenti

Il bilancio dei precedenti tra Irlanda del Nord e Germania pende nettamente a favore dei tedeschi. Nei 20 confronti disputati finora, la Germania ha ottenuto 14 vittorie, a fronte di 4 pareggi e solo 2 successi per l'Irlanda del Nord. L'ultimo incrocio risale ad appena un mese fa, quando la squadra tedesca si è imposta per 3-1 a Colonia grazie alle reti di Gnabry, Amiri e Wirtz. Per ritrovare un successo nordirlandese bisogna invece tornare indietro di oltre quarant'anni, alla stagione 1982-83, quando l'Irlanda del Nord riuscì nell'impresa di battere la Germania Ovest per 1-0 sia all'andata che al ritorno nel girone di qualificazione agli Europei.

Pronostico marcatore Irlanda del Nord-Germania

Tra i possibili protagonisti del match spicca, uno dei talenti più puri della nuova generazione tedesca. Dopo anni di crescita costante al Bayer Leverkusen, il suo passaggio al Liverpool non ha ancora dato i frutti sperati: la stagione dell'ex gioiello della Bundesliga è stata finora complessa, con tante difficoltà di ambientamento e nessun gol realizzato con la maglia dei Reds. Paradossalmente, l'unica rete stagionale di Wirtz è arrivata proprio con la nazionale tedesca. Contro l'Irlanda del Nord potrebbe avere una nuova occasione per ritrovare fiducia e incidere, magari regalandosi una serata da protagonista capace di cambiare il corso della sua stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Irlanda del Nord-Germania in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Irlanda del Nord-Germania è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 13 ottobre alle 20:45 al Windsor Park di Belfast. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

