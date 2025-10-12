Pronostico Islanda-Francia, i Bleus cercano il colpo decisivo

Lunedì sera, alle 20.45, l'Islanda ospita la Francia in una sfida cruciale per il Gruppo D. I padroni di casa cercano punti preziosi per restare in corsa, ma gli occhi saranno soprattutto sulla squadra di Didier Deschamps, che con una vittoria potrebbe compiere un passo decisivo verso la qualificazione diretta.

Pronostico Islanda-Francia quote

La Francia arriva a Reykjavik in uno stato di forma impeccabile: tre vittorie su tre, nove punti conquistati, sette gol realizzati e uno soltanto incassato. Un percorso finora perfetto per la squadra di Deschamps, che ha confermato solidità difensiva e straordinaria efficacia offensiva, grazie al talento e alla profondità della propria rosa. Più complicato, invece, il cammino dell'Islanda: dopo l'esordio positivo contro l'Azerbaigian, sono arrivate due sconfitte consecutive, proprio contro Francia e Ucraina, che hanno rallentato la corsa dei nordici e reso la strada verso il Mondiale decisamente più in salita. Nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Islanda-Francia: 2 1.26 info 1.23 info 1.23 info 1.23 info

Islanda Francia pronostico, i precedenti

Nei 16 precedenti tra Islanda e Francia, il bilancio pende nettamente a favore dei transalpini, che hanno collezionato 12 vittorie e 4 pareggi, restando dunque imbattuti nella storia della sfida. L'ultimo confronto risale appena a un mese fa, nella gara d'andata di questo stesso girone: a Parigi, fu l'Islanda a sorprendere inizialmente tutti passando in vantaggio con Gudjohnsen, ma la Francia riuscì a rimettere in piedi la partita grazie al rigore trasformato da Mbappé e al gol decisivo firmato da Barcola, completando una rimonta sofferta ma fondamentale nel cammino verso la qualificazione.

Pronostico marcatore Islanda-Francia

Uno dei protagonisti più attesi della sfida potrebbe essere. L'attaccante del Lens, complice l'infortunio alla caviglia di Mbappe nell'ultima gara contro l'Azerbaigian, ha avuto l'occasione di mettersi in mostra entrando all'83° minuto e impiegando appena sessanta secondi per trovare la rete del definitivo 3-0. Una prestazione lampo che potrebbe garantirgli maggiore spazio anche contro l'Islanda, in una partita ben più delicata, dove la sua capacità di incidere nei momenti chiave potrebbe rivelarsi ancora una volta determinante per la Francia. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Islanda-Francia> THAUVIN SEGNA 1.95 info 2.00 info 2.00 info 2.00 info

Dove vedere Islanda-Francia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Islanda-Francia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 13 ottobre alle 20:45 stadio Laugardalsvöllur di Reykjavik. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

