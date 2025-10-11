Pronostico Olanda-Finlandia, gli Oranje vogliono chiudere i giochi

La capolista Olanda torna in campo per una sfida che potrebbe rafforzare il suo primato nel Gruppo G. Di fronte, una Finlandia affamata di punti, pronta a cercare il colpaccio che alimenterebbe le speranze di qualificazione.

Pronostico Olanda-Finlandia quote

Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, con 18 gol segnati e appena 3 subiti: sono questi i numeri dietro i 13 punti dell'Olanda in questo girone. E domenica, la squadra di Ronald Koeman, tornerà davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di consolidare il primato. Di fronte, una Finlandia già capace di sorprendere, forte di 10 punti dopo 5 partite, proverà a inseguire il colpo grosso. Impresa tutt'altro che semplice, considerando che l'Olanda ha già vinto l'andata in Finlandia per 2-0. Nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Olanda-Finlandia: OVER 2,5 1.32 info 1.32 info 1.32 info 1.32 info

Olanda Finlandia pronostico, i precedenti

I precedenti ufficiali tra Olanda e Finlandia parlano chiaro: sono 11 in totale, con 10 vittorie per gli Oranje e un solo pareggio (1-1). L'ultimo confronto risale alla gara d'andata di questo gruppo G, in cui l'Olanda si impose 2-0 grazie alle reti di Depay e Dumfries, confermando la sua superiorità storica contro la formazione finlandese.

Pronostico marcatore Olanda-Finlandia

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Olanda e Finlandia potrebbe essere, capocannoniere del Gruppo G e secondo nella classifica generale dei marcatori nelle qualificazioni al Mondiale, dietro solo a Haaland. L'attaccante del Corinthians ha già messo a segno 6 gol e 2 assist nelle prime cinque partite e, con la sua fame di vittoria, punta a confermarsi come punto di riferimento della nazionale, pronto a trascinarla anche in questa delicata sfida contro la Finlandia. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Olanda-Finlandia: DEPAY SEGNA 1.57 info 1.75 info 1.57 info 1.57 info

Dove vedere Olanda-Finlandia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Olanda-Finlandia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 12 ottobre alle 18:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

