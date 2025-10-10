Pronostico Spagna-Georgia, la capolista punta a blindare il primo posto

La Spagna capolista torna in campo con l'obiettivo di piazzare l'allungo decisivo nel Gruppo E. Sabato sera le Furie Rosse affronteranno la Georgia in una sfida che potrebbe pesare non poco sull'equilibrio del girone e indirizzare in modo significativo la corsa alla qualificazione.

Pronostico Spagna-Georgia quote

I campioni d'Europa in carica hanno iniziato il girone nel migliore dei modi: due vittorie su due, con un impressionante parziale di 9 gol fatti e nessuno subito. La Spagna proverà a proseguire su questa linea di dominio, mantenendo intatto il proprio percorso perfetto. Di fronte ci sarà una Georgia chiamata a reagire dopo la sconfitta contro la Turchia, diretta concorrente per il secondo posto. Per la squadra caucasica, ottenere punti contro un'avversaria del calibro della Spagna è impresa ardua, ma indispensabile per continuare a coltivare le proprie ambizioni di qualificazione. E nelle, l'esito NOGOAL è offerto a:

Pronostico Spagna-Georgia: NOGOAL 1.61 info 1.61 info 1.60 info 1.61 info

Spagna Georgia pronostico, i precedenti

Pronostico marcatore Spagna-Georgia

Un possibile protagonista della sfida tra Spagna e Georgia potrebbe essere. L'attaccante della Real Sociedad sta confermandosi come uno dei punti fermi delle Furie Rosse, grazie a un rendimento in costante crescita. Nelle ultime cinque presenze in nazionale, ha infatti preso parte a otto gol (4 reti e 4 assist), numeri che ne certificano l'ottimo impatto. Davanti al pubblico di casa, Oyarzabal proverà ancora una volta a essere decisivo, guidando la Spagna verso un nuovo successo nel cammino di qualificazione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Spagna-Georgia: OYARZABAL SEGNA 1.95 info 2.00 info 2.00 info 2.00 info

Dove vedere Spagna-Georgia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Spagna-Georgia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 11 ottobre alle 20:45 allo Stadio Manuel Martinez Valero di Elche. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

