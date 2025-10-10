Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Spagna-Georgia, la capolista punta a blindare il primo posto

La Spagna capolista torna in campo con l'obiettivo di piazzare l'allungo decisivo nel Gruppo E. Sabato sera le Furie Rosse affronteranno la Georgia in una sfida che potrebbe pesare non poco sull'equilibrio del girone e indirizzare in modo significativo la corsa alla qualificazione.

Pronostico Spagna-Georgia quote


I campioni d'Europa in carica hanno iniziato il girone nel migliore dei modi: due vittorie su due, con un impressionante parziale di 9 gol fatti e nessuno subito. La Spagna proverà a proseguire su questa linea di dominio, mantenendo intatto il proprio percorso perfetto. Di fronte ci sarà una Georgia chiamata a reagire dopo la sconfitta contro la Turchia, diretta concorrente per il secondo posto. Per la squadra caucasica, ottenere punti contro un'avversaria del calibro della Spagna è impresa ardua, ma indispensabile per continuare a coltivare le proprie ambizioni di qualificazione.

Pronostico Spagna-Georgia: NOGOAL
Spagna Georgia pronostico, i precedenti


I precedenti tra Italia ed Estonia parlano chiaro: sette confronti ufficiali, tutti conclusi con la vittoria degli Azzurri. Il bilancio complessivo è eloquente: 21 gol segnati dall'Italia contro appena 2 subiti. L'ultimo incrocio risale a meno di un mese fa, a Bergamo, dove la squadra di Gattuso faticò nel primo tempo, chiuso sullo 0-0, prima di sbloccarsi nella ripresa grazie al gol di Kean al 60'. Da lì in avanti, gli Azzurri presero il controllo del match, dilagando grazie alle reti di Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni.

Pronostico marcatore Spagna-Georgia


Un possibile protagonista della sfida tra Spagna e Georgia potrebbe essere Mikel Oyarzabal. L'attaccante della Real Sociedad sta confermandosi come uno dei punti fermi delle Furie Rosse, grazie a un rendimento in costante crescita. Nelle ultime cinque presenze in nazionale, ha infatti preso parte a otto gol (4 reti e 4 assist), numeri che ne certificano l'ottimo impatto. Davanti al pubblico di casa, Oyarzabal proverà ancora una volta a essere decisivo, guidando la Spagna verso un nuovo successo nel cammino di qualificazione.

Scommesse marcatore Spagna-Georgia: OYARZABAL SEGNA
Dove vedere Spagna-Georgia in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Spagna-Georgia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 11 ottobre alle 20:45 allo Stadio Manuel Martinez Valero di Elche. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

