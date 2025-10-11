Quote risultato esatto Norvegia Israele

Sabato alle 18:00, all'Ullevaal Stadion di Oslo, andrà in scena la sfida tra Norvegia e Israele, un match che promette scintille e che potrebbe avere riflessi importanti anche sul cammino dell'Italia di Gattuso. Le due squadre, protagoniste del gruppo I di qualificazione ai Mondiali, si giocano punti pesanti in chiave classifica: un risultato che, a seconda dell'esito, potrebbe influenzare in modo significativo le ambizioni azzurre verso il primo posto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Norvegia-Israele, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Norvegia-Israele.

Consiglio TMW risultato esatto Norvegia-Israele: 3-1 10.00 info 10.50 info 10.00 info 10.25 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Norvegia Israele, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Norvegia-Israele più giocato online. Si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-0. Tra i possibili motivi di questa preferenza degli scommettitori c'è senza dubbio il percorso fin qui impeccabile della Norvegia, capolista del girone con 24 gol segnati e appena 3 subiti in 5 partite. Inoltre, il fattore campo gioca un ruolo importante: in casa, gli scandinavi hanno già messo a segno 14 gol in 2 partite, dimostrando una forza offensiva impressionante e rendendo l'ipotesi di un netto 3-0 percepita come realistica e probabile.

Pronostico risultato esatto Norvegia Israele: 3-0 8.50 info 8.50 info 8.00 info 8.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Norvegia-Israele, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Norvegia-Israele è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una sfida dominata dai padroni di casa, con un'alta probabilità di goleada.

Norvegia-Israele quote risultato esatto: 2-0/3-0/4-0 3.26 info 3.20 info 2.96 info 2.96 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: