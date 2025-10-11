Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Norvegia Israele
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 07:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato alle 18:00, all'Ullevaal Stadion di Oslo, andrà in scena la sfida tra Norvegia e Israele, un match che promette scintille e che potrebbe avere riflessi importanti anche sul cammino dell'Italia di Gattuso. Le due squadre, protagoniste del gruppo I di qualificazione ai Mondiali, si giocano punti pesanti in chiave classifica: un risultato che, a seconda dell'esito, potrebbe influenzare in modo significativo le ambizioni azzurre verso il primo posto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Norvegia-Israele, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Norvegia-Israele.

Consiglio TMW risultato esatto Norvegia-Israele: 3-1
bet36510.00info
betsson10.50info
snai10.00info
admiralbet10.25info
Quote risultato esatto Norvegia Israele, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Norvegia-Israele più giocato online. Si tratta della vittoria dei padroni di casa per 3-0. Tra i possibili motivi di questa preferenza degli scommettitori c'è senza dubbio il percorso fin qui impeccabile della Norvegia, capolista del girone con 24 gol segnati e appena 3 subiti in 5 partite. Inoltre, il fattore campo gioca un ruolo importante: in casa, gli scandinavi hanno già messo a segno 14 gol in 2 partite, dimostrando una forza offensiva impressionante e rendendo l'ipotesi di un netto 3-0 percepita come realistica e probabile.

Pronostico risultato esatto Norvegia Israele: 3-0
netbet8.50info
netwin8.50info
lottomatica8.00info
bwin8.00info
Quote risultato esatto Norvegia-Israele, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Norvegia-Israele è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso si prevede una sfida dominata dai padroni di casa, con un'alta probabilità di goleada.

Norvegia-Israele quote risultato esatto: 2-0/3-0/4-0
starvegas3.26info
domusbet3.20info
marathonbet2.96info
starcasino2.96info
