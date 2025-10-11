Quote risultato esatto Estonia Italia

Sabato sera l'Italia torna in campo a Tallin per sfidare l'Estonia. Una gara da affrontare con la massima concentrazione, fondamentale per mantenere viva la speranza del primo posto. Ogni partita è decisiva nella corsa alla qualificazione diretta ai Mondiali, anche se per avvicinarsi alla vetta sarà necessario aspettare un eventuale passo falso della Norvegia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Estonia-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Estonia-Italia.

Consiglio TMW risultato esatto Estonia-Italia: 0-3 5.40 info 5.50 info 5.60 info 5.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Estonia Italia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Estonia-Italia più giocato online. Si tratta della vittoria degli Azzurri per 1-3. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo risultato perché riflette le ultime prestazioni dell'Italia, in cui non sono certo mancati i gol - 10 segnati nelle ultime due partite - ma neppure qualche sbavatura difensiva, con 4 reti subite contro Israele. Il 3 a 1 rappresenta quindi un compromesso percepito come realistico: una vittoria netta e convincente, ma senza trascurare le fragilità mostrate recentemente in difesa.

Pronostico risultato esatto Estonia Italia: 1-3 12.50 info 13.50 info 13.00 info 13.00 info

Quote risultato esatto Estonia-Italia, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Estonia-Italia è interessante prendere in considerazione anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, si prevede una partita in cui gli Azzurri faranno da padroni: il divario tecnico tra le due formazioni è evidente, come dimostrato dal 5-0 con cui l'Italia ha superato l'Estonia appena un mese fa. Per questo motivo, cresce la fiducia nella squadra di Gattuso, considerata favorita per imporre il proprio gioco e conquistare i tre punti.

Estonia-Italia quote risultato esatto: 0-4/1-4 4.80 info 5.00 info 5.25 info 5.00 info

