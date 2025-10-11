Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Estonia Italia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera l'Italia torna in campo a Tallin per sfidare l'Estonia. Una gara da affrontare con la massima concentrazione, fondamentale per mantenere viva la speranza del primo posto. Ogni partita è decisiva nella corsa alla qualificazione diretta ai Mondiali, anche se per avvicinarsi alla vetta sarà necessario aspettare un eventuale passo falso della Norvegia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Estonia-Italia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Estonia-Italia.

Consiglio TMW risultato esatto Estonia-Italia: 0-3
williamhill5.40info
vincitu5.50info
eurobet5.60info
netbet5.50info
Quote risultato esatto Estonia Italia, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Estonia-Italia più giocato online. Si tratta della vittoria degli Azzurri per 1-3. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo risultato perché riflette le ultime prestazioni dell'Italia, in cui non sono certo mancati i gol - 10 segnati nelle ultime due partite - ma neppure qualche sbavatura difensiva, con 4 reti subite contro Israele. Il 3 a 1 rappresenta quindi un compromesso percepito come realistico: una vittoria netta e convincente, ma senza trascurare le fragilità mostrate recentemente in difesa.

Pronostico risultato esatto Estonia Italia: 1-3
leovegas12.50info
betsson13.50info
snai13.00info
admiralbet13.00info
Quote risultato esatto Estonia-Italia, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Estonia-Italia è interessante prendere in considerazione anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, si prevede una partita in cui gli Azzurri faranno da padroni: il divario tecnico tra le due formazioni è evidente, come dimostrato dal 5-0 con cui l'Italia ha superato l'Estonia appena un mese fa. Per questo motivo, cresce la fiducia nella squadra di Gattuso, considerata favorita per imporre il proprio gioco e conquistare i tre punti.

Estonia-Italia quote risultato esatto: 0-4/1-4
bwin4.80info
planetwin3655.00info
sisal5.25info
goldbet5.00info
