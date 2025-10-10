Pronostico Estonia-Italia, Gattuso cerca conferme e gol

L'Italia di Gennaro Gattuso prosegue la sua rincorsa alla Norvegia capolista: sabato sera gli Azzurri tornano in campo a Tallin per affrontare l'Estonia, con un solo obiettivo in mente: conquistare i tre punti e, se possibile, migliorare la differenza reti. Una sfida da non sbagliare per continuare a credere nel primo posto del girone.

Pronostico Estonia-Italia quote

Da quel famoso 3-0 di Oslo, l'Italia si è rialzata, pur tra qualche difficoltà. Da allora sono arrivate tre vittorie consecutive, con un bottino di 12 gol segnati e 4 subiti (tutti nell'ultima sfida contro Israele). Segnali di crescita, dunque, per la squadra di Gattuso, che sembra aver ritrovato ritmo e fiducia. Di fronte ci sarà un'Estonia in grande affanno: quattro sconfitte in cinque partite, con appena 5 gol realizzati e 13 incassati. Tra le mura amiche i baltici mostrano una maggiore solidità, ma il divario tecnico con gli Azzurri resta comunque evidente. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Estonia-Italia: 2 1.09 info 1.10 info 6.00 info 1.09 info

Estonia Italia pronostico, i precedenti

I precedenti tra Italia ed Estonia parlano chiaro: sette confronti ufficiali, tutti conclusi con la vittoria degli Azzurri. Il bilancio complessivo è eloquente: 21 gol segnati dall'Italia contro appena 2 subiti. L'ultimo incrocio risale a meno di un mese fa, a Bergamo, dove la squadra di Gattuso faticò nel primo tempo, chiuso sullo 0-0, prima di sbloccarsi nella ripresa grazie al gol di Kean al 60'. Da lì in avanti, gli Azzurri presero il controllo del match, dilagando grazie alle reti di Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni.

Pronostico marcatore Estonia-Italia

Uno dei protagonisti più attesi della sfida potrebbe essere. Il CT Gattuso, dopo aver sperimentato sia il 4-4-2 che il 4-2-3-1, sembra orientato a confermare il 4-4-2 come assetto definitivo, con scelte ormai quasi certe anche negli uomini. Complice l'assenza di Zaccagni, dovrebbe arrivare il debutto da titolare per l'esterno del Bologna, reduce da un gol nell'ultimo turno di Serie A. Per Cambiaghi, l'occasione è di quelle importanti: l'obiettivo è lasciare subito il segno e magari coronare l'esordio in maglia azzurra con una rete. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Estonia-Italia: CAMBIAGHI SEGNA 2.50 info 2.65 info 2.50 info 2.50 info

Dove vedere Estonia-Italia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Estonia-Italia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 11 ottobre alle 20:45 presso l'A. Le Coq Arena di Tallin. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

