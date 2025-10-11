Pronostico Croazia-Gibilterra, la capolista cerca l’allungo decisivo contro l’ultima del girone

Domenica alle 20.45, la capolista Croazia ospita il fanalino di coda Gibilterra in una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere esito scontato. I padroni di casa vogliono consolidare il primato in classifica e proseguire la loro marcia trionfale, mentre la formazione ospite cercherà di opporre resistenza e conquistare il primo punto del girone.

Pronostico Croazia-Gibilterra quote

La Croazia arriva all'appuntamento in uno stato di forma eccellente: 13 punti in 5 partite, frutto di 4 vittorie e un pareggio, bastano per il momentaneo primato nel gruppo L, condiviso con la Repubblica Ceca che però ha disputato una gara in più. Un percorso quasi impeccabile, con 17 gol realizzati e soltanto uno subito, che conferma la solidità e l'efficacia della squadra di Dalic. Situazione diametralmente opposta per Gibilterra, ancora ferma a zero punti dopo una serie di sole sconfitte, con 17 reti incassate e appena 2 segnate. La trasferta in Croazia si preannuncia dunque come una sfida estremamente complicata. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Croazia-Gibilterra: OVER 2,5 1.08 info 1.10 info 1.10 info 1.08 info

Croazia Gibilterra pronostico, i precedenti

Tra Croazia e Gibilterra c’è un solo precedente ufficiale, risalente proprio alla gara d’andata di questo gruppo L di qualificazione mondiale. L’incontro, disputato lo scorso giugno, ha visto la netta affermazione della Croazia, capace di imporsi in trasferta con un travolgente 7-0. Un risultato che testimonia la grande differenza di valori tra le due squadre e che i croati vorranno confermare anche davanti al proprio pubblico.

Pronostico marcatore Croazia-Gibilterra

Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere. L'attaccante classe 1991 dell'Osasuna, dopo un avvio di stagione in Liga con 2 reti nelle prime 8 giornate, sembra trovare maggior confidenza con il gol quando veste la maglia della nazionale. Con la Croazia ha già realizzato 2 reti nelle prime 5 partite di queste qualificazioni, una delle quali proprio contro Gibilterra nella gara d'andata. Tuttavia, con un solo gol nelle ultime 8 apparizioni complessive, Budimir è alla ricerca del guizzo giusto per tornare a essere decisivo: domenica, davanti al pubblico di Varazdin, potrebbe essere l'occasione ideale per sbloccarsi. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Croazia-Gibilterra: BUDMIR SEGNA - info - info - info - info

Dove vedere Croazia-Gibilterra in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Croazia-Gibilterra è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 12 ottobre alle 20:45 al Varteks Stadion di Varazdin. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

