Pronostico Croazia-Gibilterra, la capolista cerca l’allungo decisivo contro l’ultima del girone

Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Domenica alle 20.45, la capolista Croazia ospita il fanalino di coda Gibilterra in una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere esito scontato. I padroni di casa vogliono consolidare il primato in classifica e proseguire la loro marcia trionfale, mentre la formazione ospite cercherà di opporre resistenza e conquistare il primo punto del girone.

Pronostico Croazia-Gibilterra quote


La Croazia arriva all'appuntamento in uno stato di forma eccellente: 13 punti in 5 partite, frutto di 4 vittorie e un pareggio, bastano per il momentaneo primato nel gruppo L, condiviso con la Repubblica Ceca che però ha disputato una gara in più. Un percorso quasi impeccabile, con 17 gol realizzati e soltanto uno subito, che conferma la solidità e l'efficacia della squadra di Dalic. Situazione diametralmente opposta per Gibilterra, ancora ferma a zero punti dopo una serie di sole sconfitte, con 17 reti incassate e appena 2 segnate. La trasferta in Croazia si preannuncia dunque come una sfida estremamente complicata.

Pronostico Croazia-Gibilterra: OVER 2,5
Croazia Gibilterra pronostico, i precedenti


Tra Croazia e Gibilterra c’è un solo precedente ufficiale, risalente proprio alla gara d’andata di questo gruppo L di qualificazione mondiale. L’incontro, disputato lo scorso giugno, ha visto la netta affermazione della Croazia, capace di imporsi in trasferta con un travolgente 7-0. Un risultato che testimonia la grande differenza di valori tra le due squadre e che i croati vorranno confermare anche davanti al proprio pubblico.

Pronostico marcatore Croazia-Gibilterra


Uno dei possibili protagonisti della sfida potrebbe essere Ante Budimir. L'attaccante classe 1991 dell'Osasuna, dopo un avvio di stagione in Liga con 2 reti nelle prime 8 giornate, sembra trovare maggior confidenza con il gol quando veste la maglia della nazionale. Con la Croazia ha già realizzato 2 reti nelle prime 5 partite di queste qualificazioni, una delle quali proprio contro Gibilterra nella gara d'andata. Tuttavia, con un solo gol nelle ultime 8 apparizioni complessive, Budimir è alla ricerca del guizzo giusto per tornare a essere decisivo: domenica, davanti al pubblico di Varazdin, potrebbe essere l'occasione ideale per sbloccarsi.

Scommesse marcatore Croazia-Gibilterra: BUDIMIR SEGNA
Dove vedere Croazia-Gibilterra in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Croazia-Gibilterra è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 12 ottobre alle 20:45 al Varteks Stadion di Varazdin. L'incontro verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

