Super Lig turca, Abraham impedisce al Galatasaray di scappare: 1-1 con il Besiktas
Il Besiktas ferma il Galatasaray sull'1-1 impedendo di fare troppo vuoto alle proprie spalle alla capolista, che attualmente è già a +5 dal secondo posto. L'ex attaccante di Roma e Milan, Tammy Abraham ha segnato al 12', poi Gundogan ha riportato il match in parità al 55' nonostante la precedente espulsione di Davinson Sanchez, fra le fila del Galatasaray. Domani il Fenerbahce potrebbe riportarsi a -4 dalla vetta. Vediamo di seguito risultati e classifica del campionato turco, con l'ottava giornata in atto.
I risultati dell'ottava giornata
Trabzonspor-Kayserispor 4-0
Antalyaspor-RIzespor 2-5
Genclebirligi-Alanyaspor 2-2
Kocealispor-Eyupspor 1-0
Galatasaray-Besiktas 1-1
In programma domenica 5 ottobre
Kasimpasa-Konyaspor
Karagumruk-Gaziantep
Samsunspor-Fenerbahce
Goztepe-Istanbul Basaksehir
La classifica aggiornata della Super Lig turca
1. Galatasaray 22 punti (8 partite)
2. Trabzonspor 17 (8)
3. Fenerbahce 15 (7)
4. Goztepe 13 (7)
5. Besiktas 14 (7)
6. Samsunspor 12 (7)
7. Gaziantep 11 (7)
8. Konyaspor 10 (6)
9. Alanyaspor 10 (8)
10. Antalyaspor 10 (8)
11. Kasimpasa 8 (7)
12. Rizespor 8 (7)
13. Istanbul B. 6 (6)
14. Genclerbirligi 5 (8)
15. Kocaelispor 5 (8)
16. Eyupspor 5 (8)
17. Kayserispor 5 (8)
18. Karagumruk 3 (7)