Atalanta-Como 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson (29' st Musah), Bernasconi; Samardzic (17' st Brescianini), Lookman (29' st Maldini); K. Sulemana (29' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric. Allenatore: Juric
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (41' st Posch), Diego Carlos, Ramon, Vojvoda (24' st Valle); Perrone, Da Cunha (44' st Kempf); Addai, Nico Paz, Baturina (24' st Caqueret); Douvikas (1' st Morata). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Bonsignori Goggi, Cerri. Allenatore: Dani Guindos
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Ammoniti: Djimsiti (A), Diego Carlos, Smolcic, Addai (C)
