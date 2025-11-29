Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00
di Lorenzo Zoppi

Il pronostico Pisa-Inter pende nettamente dalla parte della squadra di Cristian Chivu, chiamata a una prova di carattere dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid.

Pronostico Pisa-Inter quote


Il Pisa di Gilardino arriva all'appuntamento forte di sei risultati utili consecutivi, una striscia costruita con cinque pareggi e una vittoria che ha restituito fiducia e compattezza al gruppo. All'Arena Garibaldi le partite si confermano sempre equilibrate e dal punteggio contenuto: un solo gol segnato e due subiti in sei gare casalinghe, a testimonianza di una forte solidità difensiva. L'Inter, invece, è reduce dalle due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, anche se le prestazioni non rispecchiano a pieno il risultato. La squadra di Chivu deve ritrovare precisione sotto porta e fiducia in un attacco che, fino a poche settimane fa, viaggiava a ritmi altissimi: 26 gol nelle prime 12 giornate raccontano chiaramente il potenziale offensivo dei nerazzurri. E nelle quote Pisa-Inter, l'esito 2 è offerto a:

Pronostico Pisa-Inter: 2
admiralbet1.32info
bet3651.30info
netbet1.33info
betsson1.34info
Pisa Inter pronostico, i precedenti


La storia dei confronti diretti racconta di una sfida tradizionalmente favorevole all'Inter, che nei 28 precedenti complessivi ha collezionato 14 vittorie, contro gli 8 pareggi e i 6 successi del Pisa. Le due squadre non si incrociano dalla stagione 1990/91, e l'inerzia degli ultimi duelli è stata nettamente nerazzurra: l'Inter ha infatti vinto gli ultimi cinque scontri diretti, realizzando 16 gol e incassandone 5. Per ritrovare un successo dei toscani bisogna tornare addirittura alla stagione 1987/88, quando il Pisa si impose in casa per 2-1, firmando l'ultimo squillo di questa sfida.

Pronostico marcatore Pisa-Inter


Tra i potenziali protagonisti della sfida potrebbe emergere a sorpresa Federico Dimarco, uno dei fedelissimi di Chivu, a cui l'allenatore nerazzurro non rinuncia praticamente mai. L'esterno mancino ha fin qui messo a segno solo due gol in stagione, ma entrambi con una curiosa particolarità: sono arrivati contro squadre neopromosse, prima il Sassuolo e poi la Cremonese. Dopo quelle due zampate, Dimarco ha continuato a incidere soprattutto in rifinitura, collezionando quattro assist. Contro un Pisa solido e attento, resta da vedere se l'esterno italiano riuscirà a confermare la sua particolare "legge" e trovare ancora una volta la via del gol contro una neopromossa. E nelle scommesse Pisa-Inter, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Pisa-Inter: DIMARCO SEGNA
eurobet6.00info
starvegas6.75info
williamhill7.20info
vincitu7.20info
Dove vedere Pisa-Inter in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Pisa-Inter è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 30 novembre alle 15:00 all'Arena Garibaldi di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

