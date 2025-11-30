Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese. La squadra di Italiano, spinta dal proprio pubblico, vuole continuare a sognare in grande.

Pronostico Bologna-Cremonese quote

Ilarriva al posticipo forte di un rendimento casalingo impressionante: nelle ultime cinque partite al Dall'Ara ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, con un bilancio di 9 gol segnati e appena 1 subito. La squadra di Italiano si è dimostrata praticamente imbattibile davanti al proprio pubblico. La, invece, dopo un avvio di stagione brillante, sta attraversando un momento complicato, come testimoniano le tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare. Il rendimento lontano da casa, però, resta più che discreto: in sei trasferte i grigiorossi hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte, segnale di una squadra capace di esprimersi meglio lontano da casa. E nelle, l'esito GOAL SQUADRA CASA è offerto a:

Bologna Cremonese pronostico, i precedenti

Sono 29 i precedenti tra Bologna e Cremonese, con un bilancio che vede i rossoblù in vantaggio grazie a 13 vittorie, a fronte di 10 pareggi e 6 successi grigiorossi. Tuttavia, il dominio del Bologna al Dall'Ara è stato meno netto di quanto si possa pensare (almeno di recente): negli ultimi cinque confronti casalinghi, infatti, si sono registrati quattro pareggi e una sola vittoria rossoblù, datata 1996. L'ultimo incrocio a Bologna, nella stagione 2022/23, terminò 1-1, mentre nel match di ritorno i rossoblù riuscirono ad imporsi in trasferta con un netto 5-1.

Pronostico marcatore Bologna-Cremonese

Il Bologna di Italiano si conferma una vera e propria cooperativa del gol, con ben 11 giocatori già andati a segno dall'inizio della stagione. Di questi, sette hanno trovato la rete in più di un'occasione e a guidare il gruppo c'è sempre, autore di 7 gol complessivi (5 in Serie A), che ne fanno il capocannoniere del campionato. L'esterno, però, non segna in Serie A da cinque giornate, un digiuno iniziato dopo la sfida contro l'Udinese del 19 ottobre: un intervallo decisamente lungo per un giocatore che con il suo mancino sta trascinando i rossoblù verso le zone altissime della classifica. Contro la Cremonese, lunedì, Orsolini avrà l'occasione ideale per sbloccarsi e tornare protagonista. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Bologna-Cremonese in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 1 dicembre alle 20:45 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

