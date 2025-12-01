AIC, Calcagno: "La Serie A gode di buone salute, ora servono i risultati della Nazionale"
Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori, ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport dal Gran Galà del calcio, in procinto di iniziare a Milano: "La viviamo da tifosi e da componente federale, stasera si premia la parte più bella del nostro campionato ma il nostro mondo si fonda anche sulla Nazionale. La Serie A ha buone salute ma lo sarà altrettanto raggiungere i risultati corretti con la Nazionale".
